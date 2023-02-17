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نابيير (نيوزيلندا): قضت طفلة في الثانية من عمرها في نيوزيلندا بعد مرور الإعصار غابرييل الاثنين، ما يرفع حصيلة القتلى جراء هذه الكارثة الطبيعية إلى ثمانية، فيما أُجلي عشرة آلاف شخص من منازلهم، على ما أعلنت السلطات الجمعة.

وأكّدت الشرطة أن هذه الوفاة الثامنة تسببت بها العاصفة، مشيرة إلى أن الضحية يبدو أنها "حوصرت في مياه الفيضانات".

في رسالة على فيسبوك، روت عائلة الطفلة المشهد المرعب في منزلهم في منطقة خليج هوكس باي التي كانت من أكثر المناطق تضررا.

وكتبت الوالدة إيلا لويز كولينز الخميس "توقفت المياه دون سقف المنزل بعشرة سنتمترات " بعدما "ارتفع منسوبها بسرعة هائلة وعنيفة".

حاولت الأسرة المؤلفة من أربعة أفراد أن تلجأ إلى سقف منزل الجيران، دون أن تتمكن من ذلك بسبب "سيل من المياه كاد أن يُغرقنا جميعًا" وفق كولينز.

لم تنجُ الطفلة أيفي و"توفيت بسرعة" بعدما جرفتها المياه، وفق المنشور.

وضع حرج جدًا

وزار رئيس الوزراء كريس هبكينز منطقة هوكس باي الجمعة، مؤكّدًا أن "البلد بكامله" يتعاطف مع السكان المتضررين.

وقال "هناك أشخاص في وضع حرج جدًا".

نزح حوالى 10 آلاف شخص ولا تزال مدن بأكملها بدون كهرباء ومياه شرب، وفقًا لبيانات الحكومة المحلية.

وأشارت السلطات أيضًا إلى أن 62 ألف منزل لا تزال محرومة من الكهرباء في مختلف أنحاء نيوزيلندا.

ونشر الجيش مروحيات في الأيام الأخيرة لإيصال المواد الغذائية والضروريات الأساسية إلى المناطق المعزولة.

وفي مواجهة حجم الكارثة، أعلن كريس هبكينز أنه قبل أخيرًا عروض المساعدة الدولية، بعد رفضها في البداية.