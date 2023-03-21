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كابول: ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات أفغانستان وباكستان وبعض المناطق في الهند ليل الثلاثاء، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية وصحافيين من وكالة فرانس برس.

وحدّد مركز الزلزال على مسافة 40 كيلومترا إلى جنوب-جنوب شرق بلدة جرم الواقعة قرب الحدود مع باكستان وطاجيكستان فيما بلغ عمقه أكثر من 187 كيلومترا وفق الهيئة الأميركية.

ووقع الزلزال في منطقة هندوكوش الجبلية قرب تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية، وفق مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي (EMSC) الذي قال أيضا إن الزلزال بلغت قوته 6,5 درجات.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في مدينة روالبندي الباكستانية أن "السكان هربوا من منازلهم مردّدين آيات من القرآن" فيما جاءت شهادات أخرى مماثلة من لاهور.

في 22 حزيران/يونيو 2022، قُتل أكثر من ألف شخص وشرّد عشرات الآلاف بعدما ضرب زلزال قوته 5,9 درجات ولاية باكتيكا الفقيرة وكان الأكثر حصدا للأرواح في أفغانستان منذ حوالى ربع قرن.