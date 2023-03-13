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الحفة (سوريا): على تلّة من الحجارة التي انهارت من أحد الأبراج إثر الزلزال، يقف المشرف على قلعة صلاح الدين زهير حسون ويشير بحسرة إلى تشقّقات أصابت الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي المهدد، على غرار مواقع أثرية عدة في سوريا تضررت بفعل الكارثة.

وألحق الزلزال المدمّر الذي ضرب في السادس من شباط/فبراير سوريا وتركيا المجاورة، وأودى بحياة أكثر من خمسين الفاً في البلدين، أضراراً بقرابة أربعين موقع أثري وتاريخي في أنحاء سوريا، وفق المديرية العامة للآثار.

وتراوحت الأضرار بين انهيارات كاملة وجزئية في الأسوار الخارجية لقلاع تاريخية وأبراجها، وتصدعات وتشققات أصابت أسقف وجدران مواقع أثرية وتهدّد مستقبلها، إلى جانب تضرّر في البنية الإنشائية لكنائس ومساجد ومتاحف يعود بعضها إلى القرون الوسطى.

ويقول حسون لوكالة فرانس برس "دقّ ناقوس الخطر أبراج القلعة كلها، وانهار أحدها بالفعل بعد الزلزال"، موضحاً أن "زنة كل حجر طنّ على الأقل، وأي جزء ينهار من القلعة باتجاه الوادي، تستحيل إعادته مرة أخرى".

على حافة سور متصدّع، يمشي حسون بحذر وهو يعبر تحت ثلاث قناطر متصدّعة بدورها، وسقطت منها حجارة. ثم يُشير بيده إلى واجهة القلعة العملاقة التي يعود بدء بنائها إلى القرن العاشر وتحمل بصمات من حقبات عدة وقد خرقها صدع كبير من أولها إلى آخرها.

ويوضح "ثمّة انهيارات مقبلة في القلعة لا محالة، ولا شيء يحول بينها وبين ذلك إلا بعض الوقت أو أي هزة خفيفة مقبلة أو حتى أمطار غزيرة تدخل الشقوق وتملؤها".

قلاع حلب المتضررة

وتمتد قلعة صلاح الدين الواقعة في ريف اللاذقية (غرب) على مساحة 55 دونماً، وهي واحدة من أكبر خمس قلاع أثرية في البلاد، ومدرجة على لائحة التراث العالمي منذ 2006 ولائحة التراث المهدّد منذ 2013.

وخلافاً لقلاع حلب (شمال غرب) والمرقب (غرب) والحصن (وسط)، التي طالتها أضرار كبيرة خلال النزاع، بقيت قلعة صلاح الدين بمنأى عن تداعيات الحرب.

وظلت مقصداً للزوار والسياح إلى أن علّقت السلطات السورية الزيارات إليها بعد الزلزال "حرصاً على سلامة وافديها".

في المتحف الوطني وسط دمشق، يستعرض المدير العام للآثار والمتاحف نظير عوض خارطة الأماكن الأثرية المتضررة، ويرسم دوائر حمراء حول محافظات حلب وإدلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، الأكثر تأثراً بالزلزال.

ويقول عوض "رصدنا أكثر من أربعين موقعاً متضرراً" لافتاً إلى أنّ "الضرر الأكبر في قلعة حلب وفي المدينة القديمة، إضافة لتشققات وصدوع وانهيارات في قلاع وأبنية وخانات وجوامع وكنائس تاريخية في المدن المنكوبة".

ويُضيف "بعض الأضرار لا تحتمل التأجيل وتحتاج لتدخل إسعافي كي لا نخسر كنوزاً تاريخية لا تقدر بثمن".

وتفقد وفد من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) الأضرار التي لحقت بقلعة حلب ومدينتها القديمة ومدارسها.

تقدير حجم الأضرار

وبحسب مديرية الآثار، تعمل المنظمة على تقدير حجم الأضرار "تمهيداً لوضع أولويات التدخل العاجل للأماكن المتضررة ودراسة تمويل بعض المشاريع التي تحتاج إلى تدخل إسعافي عاجل".

وألحق الزلزال أضراراً بقلعة حلب التي تعد نموذجاً للعمارة العسكرية الإسلامية في القرون الوسطى. وتسبّب بسقوط أجزاء من الطاحونة العثمانية داخل القلعة وسقوط أجزاء من الأسوار الدفاعية الشمالية الشرقية وكذلك من قبة منارة الجامع الأيوبي" الواقع داخل القلعة، عدا عن تشققات وتصدّعات.

يصرّ عوض "نحن بحاجة ماسة إلى خبراء زلازل دوليين لتقييم الوضع عن كثب وبدقة"، منبهاً من أن "المواقع لن تصمد طويلاً ما لم نسعفها على الحال".

دير القديس سمعان العامودي

ولم تقتصر الأضرار على مواقع أثرية في مناطق سيطرة الحكومة، بل طالت كذلك مواقع أخرى في إدلب وشمال حلب تحت سيطرة فصائل جهادية ومعارضة. وينقل عوض عن مصادر محلية وجود "أضرار جسيمة" لحقت بمواقع عدّة.

ومن بين المواقع المتضررة بشدّة، دير القديس سمعان العامودي في شمال حلب، حيث شاهد مصور فرانس برس حجارة مكومة فوق بعضها البعض.

ويشير المؤرخ فايز قوصرة لفرانس برس إلى تضرر القسم الغربي من الموقع الأثري، وتحطّم واجهته الشرقية المقوسة فضلاً عن بعض الأعمدة.

وسُمي الموقع نسبة إلى القديس سمعان العامودي، الذي قضى وقته ناسكاً في القسم الجنوبي من الدير الذي تحول لاحقاً إلى مقصد للحجاج.

أضرار جزئية بقلعة حارم

وفي مدينة حارم في إدلب، التي تعد من المناطق الأكثر تضرراً بالزلزال والتي دمرت عشرات المباني فيها، لحقت أضرار جزئية بقلعة حارم التي يعود بناؤها الى الحقبة البيزنطية.

وتهدمت أجزاء من جدرانها وأقواس 12 محلاً تجارياً تابعاً لها.

ويقول المدرس في مدينة حارم والمهتم بمتابعة شؤون الآثار فراس منصور لفرانس برس "أن يتهدم بناء فهذا أمر طبيعي، أما قلعة قاومت عمارتها كل الضغوط فإنه لأمر غريب ومحزن".