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فرانكفورت (ألمانيا): رغم الاضطرابات التي يواجهها القطاع المالي منذ إفلاس مصرف "سيليكون فالي بنك" الأميركي، فإن ثقة المودعين "قوية" في المصارف الأوروبية التي تعد صلبة، على ما قال مسؤول كبير في البنك المركزي الأوروبي الثلاثاء.

وأكد رئيس مجلس الإشراف على البنك المركزي الأوروبي أندريا إنريا خلال جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي أن التزامات أكبر المصارف الأوروبية المكونة جزئيا من ودائع عملاء "بقيت مستقرة جداً، ما يعني أننا نتمتع في الوقت الحالي بثقة كبيرة من المودعين" في المؤسسات المذكورة "التي نعتقد أنها في وضع جيد".

وأثار انهيار "سيليكون فالي بنك" (إس في بي) في الولايات المتحدة ثم استحواذ مصرف "يو بي إس" على "كريدي سويس" السويسري، مخاوف من حدوث أزمة أوسع في القطاع المصرفي.

وكثّف القادة السياسيون والماليون تصريحاتهم المطمئنة التي تهدف إلى منع انتشار الهلع.

وأكد إنريا "تعمل مصارفنا (الأوروبية) عموماً مع عملاء دائمين أكثر تنوعاً".

وكما هي الحال في الولايات المتحدة، تعدّ الودائع غير المضمونة أيضاً مصدراً مهماً للتمويل في أوروبا. لكنّ نماذج أعمال المصارف في أوروبا "متنوعة بشكل كبير" خصوصاً من حيث العملاء، ما يسمح لها بامتصاص المخاطر بشكل أفضل، كما أوضح إنريا.

يذكر أن أسواق الأسهم انتعشت الثلاثاء فيما ارتفع مجدداً الطلب على أسهم البنوك بعد التخفيف من حدة أزمة الثقة في النظام المصرفي.