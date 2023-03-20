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باريس: تراجعت أسهم المصارف الأوروبية الإثنين رغم إعلان استحواذ مصرف يو بي إس السويسري على كريدي سويس لتفادي أزمة مصرفية عالمية.
وتراجع مؤشر يورو ستوكس 600 للمصارف بأكثر من 5 % في التداولات الصباحية مع انهيار مصرفَي بي إن بي باريبا وسوسيتي جنرال الفرنسيين العملاقين بحوالى 7 % ودويتشه بنك الألماني أكثر من 9 % وستاندارد تشارترد البريطاني بنحو 5 %.
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