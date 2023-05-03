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العراق: في اطار حرصه على حلّ مشكلات قطاع النفط في العراق، اجتمع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع عدد من ممثلي كبرى شركات النفط العالمية في بغداد لمطالبتهم بإنجاز مشروعاتهم ولتذليل العقبات بهدف الارتقاء بقطاع النفط والغاز في البلاد.



رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يستقبل عدداً من ممثلي شركات النفطية العالمية(تويتر @mohamedshia)



بيان

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة انه جرى خلال اللقاء استعراض سير العمل في مجالات الاستخراج والتوسّعات وتنفيذ العقود الثنائية، وأهمّ العقبات التي تعترض عمل الشركات وسرعة تنفيذ التزاماتها مع وزارة النفط.

وقد ضم الاجتماع المدراء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية مثل بريتش بتروليوم البريطاني وشل واكيسون موبيل وغازبروم كويت انيرجي وبترو الصينية وايني الإيطالية وشركة الهلال الإماراتية.

وأضاف البيان ان السوداني وجه مختلف الهيئات العراقية بتسهيل متطلبات عمل الشركات العاملة في مجال النفط والغاز خصوصا فيما يتعلق بتسريع إجراءات التخليص الجمركي لمعداتها والمحاسبة الضريبية لنشاطها. لكنه شدد أيضا على على ضرورة مراعاة المعايير البيئية البيئية، وفق الاتفاقات الموقَّعة مع العراق، من أجل الحفاظ على البيئة.

أولوية

وكذلك أعاد السوداني، خلال الاجتماع التأكيد على أن الحكومة وضعت استثمار الغاز المصاحب ضمن أولوياتها، من أجل الاستفادة من هذه الثروة بأسرع وقت ممكن، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية.

ودائما ما يؤكد رئيس الوزراء العراقي على عزمه ايجاد حلول سريعة لمشاكل حرق الغاز حيث يعتبر العراق الثاني عالميا في هذا الصدد، فضلا عن استيراد الغاز وحرقه يكبد العراق نحو ١٢ مليار دولار سنويا، وفقا للسوداني.

كما حثّ السوداني الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة، على الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها، واطلاعه بشكل مستمر على التقدم الذي تحرزه في عملها، مؤكداً أن العراق على استعداد لمساندة شركائه الاقتصاديين ويرحّب بمقترحات التطوير، مثلما يتعامل بإيجابية مع الملاحظات الساعية لتجاوز المشكلات وتذليل العقبات بالتعاون مع وزارة النفط.

أوبك

وياتي اجتماع السوداني مع الشركات النفطية العالمية بعد تقرير لوكالة رويترز اظهر أن إنتاج نفط أوبك انخفض في أبريل بسبب توقف بعض صادرات العراق وتأخير الشحنات النيجيرية، مما يزيد من تأثير التزام كبار المنتجين بشدة باتفاق خفض الإمدادات من قبل تحالف أوبك + الأوسع نطاقا.



وكشف التقرير أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 28.62 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بانخفاض 190 ألف برميل يوميا عن مارس آذار. وقد انخفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل في اليوم مقارنة بسبتمبر الماضي.

ويسعى العراق الى زيادة انتاجه النفطي خصوصا بعدما تعطلت صادراته عبر إقليم كردستان العراق الى تركيا قبل اكثر من شهر ما أدى الى خفض الصادرات بمقدار ٤٥٠ الف برميل يوميا.

