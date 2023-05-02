قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: بحث وزير الدفاع الايطالي في بغداد الثلاثاء مع نظيره العراقي تعزيز وتوسيع التعاون العسكري بين بلديهما في مجال التدريب ومواجهة الارهاب.

فقد بحث وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو فور وصوله الى العاصمة العراقية صباح اليوم مع نظيره العراقي ثابت العباسي وضع خطط للتعاون العسكري التدريبي بين بلديهما ومواجهة الارهاب.

وثمن الوزير العراقي خلال الاجتماع جهود إيطاليا خلال مشاركتها في قوات التحالف الدولي في الحرب ضد ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق كما ثمن دور بعثة حلف الناتو ودعمها للعراق من خلال الدورات التدريبية والتطويرية التي أُقيمت لكوادر وزارة الدفاع العراقية داخل وخارج بلادها كما قالت وزارة الدفاع العراقية في بيان تابعته "ايلاف".

كما ناقش الوزيران سبل تطوير العلاقات العسكرية المشتركة والتأكيد على سعي البلدين سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك في المستقبل ووضع الخطط اللازمة لذلك.

تدريب القوات العراقية

وكانت رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني فقد تفقدت في 22 كانون الاول ديسمبر في بغداد وأربيل قوات بلادها المشاركة في التحالف الدولي ضد داعش والتي تقوم بتدريب القوات العراقية ايضا.

كما ناقشت مع قادة قوات بلادها المتمركزة في العراق المهام التي تقوم بها هناك والبالغ عددها 650 عسكريا ضمن التحالف الدولي لمناهضة داعش من خلال 84 آلية عسكرية و11 طائرة عسكرية بحسب وزارة الدفاع الايطالية.

ويخدم هؤلاء العسكريون لايطاليا العضو في حلف شمال الأطلسي في مراكز القيادة المتعددة الجنسيات في بغداد وأربيل ويتولون مهمة تدريب القوات المسلحة والشرطة العراقية وقوات البيشمركة الكردية ويقدمون أيضًا الدعم الإداري لها.

وقد قامت إيطاليا منذ حزيران يونيو عام 2015 ولحد الان بتدريب وتأهيل 58 ألف من قوات البيشمركة والشرطة والقوات الأمنية العراقية.

حماية المناطق الاثرية واعادة مسروقاتها

وأيضا تقوم وحدة من الشرطة الوطنية الإيطالية في بغداد وأربيل بتدريب شرطة إقليم كردستان والشرطة العراقية وموظفين مدنيين على سبل حماية الآثار .

وقد أجرت هذه الوحدة بالتعاون مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان مسحاً للمناطق الأثرية وساهمت في العثور على القطع الأثرية وضبطها وإعادتها إلى متاحفها العراقية والقاء القبض على مهربيها.

وقامت الشرطة الإيطالية منذ عام 2003 بتسجيل 4 آلاف قطعة أثرية مسروقة من المتحف الوطني في بغداد في قاعدة بياناتها.

وانضمت ايطاليا الى التحالف الدولي ضد داعش في أيلول سبتمبر عام 2014 وقدمت الدعم للعراق وإقليم كردستان في مجالات عدة حيث تترأس مع الولايات المتحدة والسعودية المجموعة الدولية التي تعمل على تجفيف مصادر داعش المالية.

وقدمت إيطاليا حتى الآن 430 مليون دولار على شكل مساعدات مالية وقروض الى العراق كما تخصص 13 مليون يورو سنوياً للمشاريع التنموية في العراق وبشكل خاص تلك التي تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في المناطق التي تحررت من تنظيم داعش.