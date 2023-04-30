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إيلاف من لندن: عبّر عراقيون عن استيائهم البالغ مما كشف عنه نائب اليوم عن إلغاء حظر السفر وحجز عقارات المتهم الرئيسي في سرقة القرن ومغادرته للعراق.

وأكد النائب المستقل مصطفى سند أن المتهم الاكبر في سرقة الأمانات الضريبية والتي أطلق "سرقة القرن" البالغة 2.5 مليار دولار نور زهير قد غادر العراق بعد الغاء حظر سفره والحجوزات المفروضة على عقاراته وأملاكه وغادر الى دبي.

واشارت وثيقة رسمية نشرها النائب سند ضمن تغريدة على موقعه في تويتر وهي تطالب مديريات التسجيل العقاري في البصرة برفع إشارة الحجز عن أملاك نور زهير وزوجته في البصرة.

تم اعتقاله قبل هربه.. ثم اطلق سراحه وغادر بلده

وكانت السلطات العراقية قد القت القبض على نور زهير وهو صاحب شركتي القانت والمبدعون في مطار بغداد الدولي في (24 تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 عند محاولته الهرب من العراق عبر مطار بغداد الدولي الا أن القضاء العراقي قرر اطلاق سراحه بكفالة مالية مقابل تعهده بإعادة الاموال التي سرقها من هيئة الضرائب وكان من الفترض مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة له وخصوصا العقارات وتحويلها الى مبالغ مالية لكي يتم استرجاع نسبة 75 بالمائة من المبلغ المسروق لكنه تم رفع الحجز عن عقاراته بعد ذلك .

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن استرداد 182.7 مليار دينار عراقي (حوالي 120 مليون دولار) كدفعة اولى من أصل مبلغ قدره حوالي مليار دولار.

وكان عثمان الغانمي وزير الداخلية العراقي في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قد اعلن في 22 تشرين الاول اكتوبر 2022 عن قيام قوة خاصة بإلقاء القبض على المتهم نور زهير بمطار بغداد قبل محاولته الهرب.

وقال الغانمي "لن نسمح بسرقة أمواله أو التهاون في أي شيء يمس أمنه، وعليه وجهنا قوة خاصة من أبطال وزارة الداخلية بإلقاء القبض على (نور زهير جاسم) في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته المغادرة خارج البلاد بطائرة خاصة".

استياء واسع

وقد عبر عراقيون عن استيائهم الشديد خلال تعليقات على تويتر من اطلاق المتورط الرئيسي في سرقة القرن الغاء حظر سفره ورفع الحجز عن عقاراته معتبرين ان ذلك يؤكد عدم جدية الخكومة العراقية الجديدة التي رفعت شعار محاربة الفساد كأحد أول اهدافها.

وقالت سامية عبد الامير "هذا حال العراق.. الفساد متأصل" ومحاربته شعارات فارغة.. والله يعين الفقراء".. اما عبد اللطيف ناصر فقد كتب "العراق الجريح يبقى جريحا لن يداويه السوداني ولا سيده المالكي الضالع هو ايضا في الفساد".

حنين كامل "كتب" وبعد ذلك تريدوننا ان نصدق ادعاءات محاربة الفساد.. السمكة عفنة من رأسها الى ذيلها".. حسين الخفاجي قال "حين خرجنا ضد الفساد والطائفية انهال علينا رصاص الفاسدين .. وهذه هي النتيجة الطبيعية لذلك.. لك الله ياعراق".. عامر عبود كتب متسائلا "الى متى يبقى البعير على التل؟".

من جهته اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون عباس المالكي اطلاق سراح المتورطين بصفقة القرن رسالة سلبية الى العراقيين.

يشار الى ان العراق يحتل المرتبة 157 بين 180 دولة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد" وغالبا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت مسؤولين في مراكز ثانوية.