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إيلاف من لندن: أعلن العراق الاحد ان سفاراته في الخرطوم والقاهرة وابو ظبي تنسق عمليات لتسريع أجلاء افراد جاليته في السودان مؤكدا نجاحه في اجلاء عناصر بعثته الدبلوماسية في الخرطوم ومجموعة من مواطنيه هناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف اليوم أن الوزير فؤاد حسين وجه ثلاث سفارات للتنسيق وتيسير عمليات اجلاء افراد الجالية العراقية في السودان.

وأوضح الصحاف إن "وزير الخارجية فؤاد حسين وجّه بتعظيم الجهد الجماعي لسفارات العراق في الخرطوم والقاهرة وأبوظبي لتعجيل التنسيق والإستجابة مع الدول الشقيقة لتيسير عمليات الإجلاء للجالية العراقية في السودان" .. فيما لم يعرف عدد افراد هذه الجالية هناك.

ودعا المتحدث العراقي في تصريح نقلته الوكالة الرسمية وتابعته "ايلاف" افراد الجالية العراقية في الخرطوم الى "التسجيل الفوري للعودة الى العراق عبر التواصل على أرقام السفارة هناك".. مشددا بالقول "اننا نعمل على تحقيق إستجابة عاجلة جداً لسلامة جاليتنا التي تعتبر أولوية قصوى".

اجلاء طاقم السفارة العراقية في الخرطوم

وأكدت وزارة الخارجية العراقية نجاحها في إجلاء دبلوماسييها من مبنى سفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم. وقال المتحدث بأسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تابعته "ايلاف" انه قد "تم نجاح إجلاء الكادر الدبلوماسي العراقي من مبنى السفارة في الخرطوم بعملية نوعية" من دون توضيح عدد افرادها والكيفية التي تم بها اجلاءهم لكنه أشار الى أن ذلك تم بتنسيق مع عدد من الدول الشقيقة لإجلاء العراقيين من السودان من دون ذكر عددهم.

وقبل ذلك أشار الصحاف الى أن الخارجية تعمل بأولوية قصوى لتوفير استجابة "لجاليتنا الكريمة في السودان وننسق مع الجهات المعنية هناك" وذلك مع بدء السبت عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية اثر اندلاع الاشتباكات الدامية بين الجيش السوداني وقوات الرد السريع في البلاد بداية الاسبوع الماضي.



إجلاء مجموعة من العراقيين

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية اليوم عن إجلاء 14 مواطناً عراقياً من العاصمة الخرطوم إلى منطقة بورتسودان الساحلية على البحر الاحمر شمال شرق البلاد والتي تبعد عن العاصمة الخرطوم 675 كيلومتراً.

وقال الصحاف إنه "تم إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان بناءً على طلبهم".. موضحا أن ذلك تم بمتابعة وزير الخارجيّة فؤاد حسين .

وأكد ان الخارجية تواصل جهودها المتعددة الأطراف لإجلاء الأعداد المتبقية.. قائلاً "نعمل باستجابة وطنيّة وننسق على مدار الساعة مع أبناء الجالية الكريمة في الخرطوم".

ولفت الى انه قد تم تخصيص أرقام ساخنة لتلقِّي الاتصالات والاستجابة لمناشدات أبناء الجالية رغم صعوبة الوضع هناك .

وكان وزير الداخلية السوداني عنان حامد محمد عمر قد اجرى في بغداد مباحثات مع نظيره العراقي عبد الامير الشمري في 11 من الشهر الحالي للتنسيق المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان أن مباحثات الوزيرين "تناولت عدداً من الملفات أبرزها تعزيز الجهد الأمني المشترك في مكافحة الإرهاب لا سيما في ظل الخبرات الكبيرة التي امتلكها العراق خلال محاربته عصابات داعش الإرهابية".

كما تم التباحث "في ملف مكافحة المخدرات والآليات الخاصة باستئصال هذه السموم والآفة الخطيرة فضلاً عن موضوع التدريب لتعزيز القدرات العسكرية لقوات الشرطة" بحسب الداخلية.

ثم وقع الوزيران مذكرة تفاهم أمني تهدف الى " تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدينومكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للوطنية.