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إيلاف من لندن: بينما ترأس رئيس الوزراء البريطاني اجتماعا طارئا، مع وزراء بارزين بشأن السودان يوم الجمعة، اعلن قائد الجيش السوداني إن رعايا المملكة المتحدة سيتم إجلاؤهم.

وقال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إن عمليات الإجلاء ستبدأ خلال الساعات المقبلة "جوا بطائرات نقل عسكرية". يُعتقد أن هناك عشرات الدبلوماسيين والمسؤولين البريطانيين في السفارة بالخرطوم بالإضافة إلى مئات المواطنين البريطانيين في السودان.

كما تستعد الولايات المتحدة وفرنسا والصين لإخراج مواطنيها في مواجهة الاشتباكات الدامية.



وكانت بريطانيا وضعت قوات وطائرات في حالة تأهب في قاعدة خارجية في حالة الحاجة إليها لنقل موظفي السفارة ومواطني المملكة المتحدة جواً من البلاد.



وقال بيان للجيش السوداني نقلا عن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان: "من المتوقع أن تبدأ عملية الإجلاء في الساعات القليلة المقبلة ، حيث ستقوم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها جوا. بطائرات نقل عسكرية تابعة لقواتهم المسلحة من الخرطوم ومن المتوقع أن تبدأ على الفور ".



ويأتي ذلك بعد وعود من خصمه محمد حمدان دقلو ، زعيم قوات الدعم السريع شبه العسكرية، بفتح مطارات لعمليات الإجلاء.

وتم بالفعل إخراج دبلوماسيين من المملكة العربية السعودية من مدينة بورتسودان الساحلية ومن المقرر أن يحذو دبلوماسيون أردنيون حذوهم.

مطارات أخرى

يمكن أن تنتشر القوات البريطانية أيضًا في مطارات أخرى قريبة من السودان، حيث للولايات المتحدة وفرنسا - وهما حليفان مقربان من المملكة المتحدة - قواعد في جيبوتي في القرن الأفريقي.

وتحدث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيله ، يوم الجمعة بشأن العنف في السودان، الذي أطلقه الجنرالات المتحاربان.



ويُعتقد أن هناك عشرات الدبلوماسيين البريطانيين وغيرهم من المسؤولين في السفارة بالخرطوم بالإضافة إلى مئات من مواطني المملكة المتحدة في السودان. يرتفع الرقم إلى الآلاف إذا تم تضمين مزدوجي الجنسية أيضًا.

واجتاحت معارك ضارية السودان في الأيام القليلة الماضية حيث يخوض الجيش وقوات الدعم السريع صراعا على السلطة، خلف مئات القتلى وأجبر السكان على الاختباء في منازلهم.

وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن وزارة الدفاع تدعم مسؤول الكومنولث الأجنبي والتنمية "بالتخطيط الحكيم لمختلف الحالات الطارئة".

تنسيق مع شركاء

وأضاف المتحدث: "نحن ننسق عبر الحكومة ومع شركائنا الدوليين لتقديم أفضل مساعدة قنصلية مستمرة للمواطنين البريطانيين ودعم موظفينا الدبلوماسيين. وسنواصل إصدار تحديثات مع تطور الوضع".

ويتم حث المواطنين البريطانيين على البقاء في منازلهم وتسجيل وجودهم في السودان من خلال موقع وزارة الخارجية.

وعلى صلة، تقود وزارة الخارجية استجابة المملكة المتحدة للأزمة. وقطع وزير الخارجية جيمس كليفرلي رحلة إلى نيوزيلندا للعودة إلى لندن.

وقال مصدر بريطاني إن أي تحرك للقوات والمعدات العسكرية يجب أن يُنظر إليه في سياق تخطيط دقيق عند الاقتضاء.

مهمة إجلاء خاصة

ويمكن أن تطلق المملكة المتحدة مهمة إجلاء خاصة بها أو تنضم إلى أي جهد متعدد الجنسيات ، اعتمادًا على مستوى المخاطرة الذي يرغب وزراء الحكومة في تحمله بالنظر إلى أنها ستشمل نشر قوات عسكرية في بلد يدور فيه قتال نشط.

ومن بين الأصول المتوفرة طائرات نقل أكبر وأصغر ، وكذلك طائرات هليكوبتر. ويمكن أن تنتشر القوات البريطانية عبر الحدود في الدولة الشاسعة عن طريق البر أو طائرات الهليكوبتر لتسهيل أي إخلاء.

وقال مصدر دفاعي تلخيصا للتحدي: "هناك الكثير من الناس على الأرض يحملون الكثير من الأسلحة ولا يحبون بعضهم البعض. في الوقت الحالي ، لا أحد يعرف من سيفوز في هذه المعركة بالذات".

وقد يكون خيار الإجلاء الآخر للمملكة المتحدة هو مطالبة الولايات المتحدة أو فرنسا، اللتين تتمتعان ببصمة عسكرية أكبر في المنطقة، بالمساعدة في إنقاذ البريطانيين.

