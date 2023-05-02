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إيلاف من لندن: اتفق العراق مع ايطاليا الثلاثاء على توسيع عمليات تدريبها لقواته الامنية والعمل على مواجهة الارهاب والتطرف وامكانية تشكيل مجلس مشترك للتعاون التجاري والاقتصادي.

وخلال اجتماع عقده وزير الدفاع الايطالي جويدو كروستو والوفد المرافق له مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في بغداد التي وصلها صباح اليوم فقد تم بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الأمني بين البلدين حيث أكد الرئيس أن العراق يسعى ألى المزيد من التعاون والاستفادة من الخبرات الايطالية التكنولوجية في مجال المياه والبيئة، إضافة إلى توسيع أطر الشراكة في مجالات التدريب والإعداد للقوات الأمنية وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب والتطرف.

أضاف أن الحكومة العراقية لديها برنامج مكثف منح الأولوية لترسيخ الأمن والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية لتنفيذ البرنامج الحكومي، كذلك تطوير الخدمات العامة والبنى التحتية وتشجيع فرص الاستثمار، منوها إلى أن العراق سبق وأن عانى من الحروب والإرهاب والعنف واليوم ينعم بالأمن والاستقرار كما نقل عنه بيان رئاسي تابعته "ايلاف".

وأعرب الرئيس العراقي عن أمله بتشكيل مجلس للتعاون التجاري والاقتصادي مع إيطاليا، مشيدا بدورها في مساندة الشعب العراقي في حربه ضد تنظيم داعش وجهوده لحماية أمنه واستقراره.

من جانبه، أكد كروستو حرص إيطاليا على استمرار دعمها للعراق ورغبتها في تعميق أسس العلاقات لتشمل العديد من المجالات خاصة الأمنية والاستخباراتية والبيئية وفي فطاعي المياه والصناعة وبما يحقق المصالح العليا للبلدين.

السوداني : وفد عراقي رسمي رفيع الى ايطاليا

خلال اجتماع الوزير الايطالي كروستو في بغداد اليوم أيضا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بحضور وزير الدفاع ثابت محمد العباسي وعدد من القادة العسكريين فقد تم سبل توطيد التعاون المشترك في المجالات الأمنية على مختلف المستويات.

السوداني ملتقياً وزير الدفاع الايطالي جويدو كروستو في بغداد، في 2 مايو 2023

وأشاد السوداني بـ"دور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على عصابات داعش، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)".. وأشار إلى العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة.. مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم كما قال مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

وبيّن السوداني أن أمام العراق وإيطاليا فرصاً كبيرة وواعدة للتعاون في عدة مجالات، والإفادة من خبرة الشركات الإيطالية في مجال الصحة، والتعليم والصناعة، والاستخدام الأمثل للمياه، والدخول في شراكات صناعية واقتصادية.. كاشفا عن زيارةً مرتقبة لوفد عراقي رفيع إلى إيطاليا لبحث آليات التعاون بين البلدين.

من جانبه، أكد الوزير الايطالي تطلّع بلاده إلى الزيارة المرتقبة للوفد العراقي والبحث في العديد من ملفات التعاون، التي ستُسهم في تنمية العلاقات بين البلدين، "لاسيما أنّ إيطاليا تنظر بعين الاهتمام للعراق ودوره المحوري في إدارة ملفات السلام في المنطقة والعالم" بحسب قوله.

وشدد وزير الدفاع الإيطالي على ضرورة استمرار التعاون الأمني مع العراق في مجال تدريب القوات العراقية.

في وقت سابق اليوم بحث الوزير الايطالي مع نظيره العراقي العباسي تعزيز وتوسيع التعاون العسكري بين بلديهما في مجال التدريب ومواجهة الارهاب كما ناقشا سبل تطوير العلاقات العسكرية المشتركة والتأكيد على سعي البلدين سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك في المستقبل ووضع الخطط اللازمة لذلك.

650 عسكريا ايطاليا يُدربون القوات العراقية

وكانت رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني قد تفقدت في 22 كانون الاول ديسمبر الماضي في بغداد وأربيل قوات بلادها المشاركة في التحالف الدولي ضد داعش والتي تقوم بتدريب القوات العراقية ايضا.

كما ناقشت مع قادة قوات بلادها المتمركزة في العراق المهام التي تقوم بها هناك والبالغ عددها 650 عسكريا ضمن التحالف الدولي لمناهضة داعش من خلال 84 آلية عسكرية و11 طائرة عسكرية بحسب وزارة الدفاع الايطالية.

ويخدم هؤلاء العسكريون لايطاليا العضو في حلف شمال الأطلسي في مراكز القيادة المتعددة الجنسيات في بغداد وأربيل ويتولون مهمة تدريب القوات المسلحة والشرطة العراقية وقوات البيشمركة الكردية ويقدمون أيضًا الدعم الإداري لها.

وقامت إيطاليا منذ يونيو 2015 إلى الآن بتدريب وتأهيل 58 ألف من قوات البيشمركة والشرطة والقوات الأمنية العراقية.

حماية المناطق الاثرية واعادة مسروقاتها

تقوم وحدة من الشرطة الوطنية الإيطالية في بغداد وأربيل بتدريب شرطة إقليم كردستان والشرطة العراقية وموظفين مدنيين على سبل حماية الآثار.

وأجرت هذه الوحدة بالتعاون مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان مسحاً للمناطق الأثرية وساهمت في العثور على القطع الأثرية وضبطها وإعادتها إلى متاحفها العراقية والقاء القبض على مهربيها.

وقامت الشرطة الإيطالية منذ عام 2003 بتسجيل 4 آلاف قطعة أثرية مسروقة من المتحف الوطني في بغداد في قاعدة بياناتها.

وانضمت ايطاليا الى التحالف الدولي ضد داعش في أيلول سبتمبر عام 2014 وقدمت الدعم للعراق وإقليم كردستان في مجالات عدة .. وقدمت إيطاليا حتى الآن 430 مليون دولار على شكل مساعدات مالية وقروض الى العراق كما تخصص 13 مليون يورو سنوياً للمشاريع التنموية في وبشكل خاص تلك التي تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في المناطق العراقية التي تحررت من تنظيم داعش.