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واشنطن: ترشّح السناتور الأميركي تيم سكوت سعياً ليكون أول رئيس جمهوري أسود، وفق ما كشفت وثائق قدمت إلى لجنة الانتخابات الفدرالية الجمعة.

ويخطط السناتور البالغ 57 عاما الذي كان من المتوقع أن يدخل السباق منذ شكل لجنة تمهيدية رئاسية في نيسان/أبريل لإطلاق حملة ترشحه رسميا في بلدته نورث تشارلستون في كارولاينا الجنوبية الاثنين.

وخلال الأشهر الماضية، زار ولايات تعد مهمة لتحقيق زخم في سباق الفوز بترشيح الحزب الجمهوري، إذ شدد على عقيدته المسيحية وقيمه المحافظة التي اكتسبها من نشأته في منزل فقير بغياب أحد والديه.

كذلك، ركّز على أنه عضو مجلس الشيوخ الجمهوري الأسود الوحيد.

وقال على تويتر الخميس إن "العائلات الأميركية متعطشة للأمل. يجب أن نتحلى بالإيمان. الإيمان بالله وببعضنا البعض وبأميركا".

ينضم سكوت بذلك إلى ساحة مكتظة بالمرشحين الساعين للتفوق على دونالد ترامب، المتقدّم حتى اللحظة، لكن سكوت يواجه مهمة صعبة إذ تظهر استطلاعات الرأي أن نسب التأييد له لا تتجاوز 2%، أي أنه متأخر بمعدل 34 نقطة عن الرئيس السابق.

ومن بين المرشحين الآخرين نيكي هايلي مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب، والحاكم السابق لولاية أركنسو آسا هاتشينسون، ورائد الأعمال فيفيك راماسوامي، والمذيع لاري إلدر.

لكن الخصم الأبرز لترامب هو حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي يتوقع أن يطلق حملته الأسبوع المقبل.