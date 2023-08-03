مرحبًا،

أنا هَلَا الوَرديْ، أُحَيّيكُمْ، وأُقَدِّمُ لكُم خَبَرًا جَديدًا مِنْ إيلاف.

في السَّعوديَّة، تُحافِظُ نِّساءُ جازانِ على عادةِ التزيّن،

بالعِظْيَةِ والحِنّاءِ،

في المُناسِباتِ والأعْيادِ والأعْراسْ،

لِما تَمْتازانِ بِهِ جَماليًّا وعِطْريًّا.

بِنَبْتَتَي الشَّذّابِ والبُعَيثَرانِ العِطْريَّتَينْ،

تَبْدأ عَمَليَّةُ العِظْيَةِ بِوضْعِ مَسْحوقِ الطّيبِ،

المُكَوَّنِ مِنَ المَحْلَبِ والزِّرِّ والهالِ والجَوزاءْ،

يوضَعُ فَوقَه ظُفْرُ الطِّيبِ إذْ يُسْتَخْرَجُ مِن قَواقِعِ البَحْرْ،

فيُضْفي على الطِّيبِ رَوائحَ جَذّابَة.

تُقْطَفُ الحِنّاءُ الحَمْراءُ مِن شَجَرَتِها،

وَتُسْحَقُ على حَجَرْ،

وَتُمْزَجُ بالماءِ ومِلْحِ اللّيمون،

لِتَسْتَخْدِمَها السَّيِّدةُ صباغًا،

ويُمْكِنُ نَقْشُها على الجِلْدِ، مُباشَرَةً.

تَتَنَوَّعُ أشْكالُ النَّقْشِ الخاصِّ بِالفَتَياتِ والأطْفالْ،

أَشْهَرُها نَقْشَةُ الجوري وَنَقْشَةُ اللازَوَرْدي،

إِضافَةً إلى نَقْشِ الورودِ والنَّقْشِ العُمانيّْ.

