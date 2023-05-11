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إيلاف من لندن: عيّن مرسوم جمهوري عراقي الخميس الدبلوماسية والسياسية صفية السهيل سفيرة فوق العادة في السعودية.

وأظهرت وثيقة صادرة عن رئاسة الجمهورية العراقية اليوم واطلعت عليها "ايلاف" قرارا للرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد بتعيين الدبلوماسية والسياسية صفية السهيل سفيرا ومفوضا فوق العادة لبلادها لدى المملكة العربية السعودية.

وشغلت السهيل منصب وكيل وزارة الخارجية العراقية وسفيرا لدى الأردن وايطاليا وهي من مواليد عام 1965 وعملت سفيرة في الاردن بدابة عام 2015 ومتزوجة من وزير حقوق الانسان السابق بختيار محمد أمين.

وهي سياسية وابنة المعارض العراقي طالب السهيل شيخ عشائر بني تميم، الذي اغتالته المخابرات العراقية في بيروت عام 1994.



عضو البرلمان العراقي

والسهيل ناشطة في مجال حقوق المرأة واشراك المرأة العراقية في العملية السياسية وعُيّنت وكيلة وزارة الخارجية حتى أيار مايو عام 2023 حين أصبحت سفيرة العراق في السعودية وسفيرا مفوضا فوق العادة هناك.

وصفية هي إلابنة الثانية للشخصية السياسية الشيخ الراحل طالب السهيل شيخ عموم قبيلة بني تميم، إحدى القبائل الرئيسيةِ في العراق .

عضو سابق في مجلس النواب العراقي لدورتين تشريعيتين الاولى والثانية 2005و2014 سياسية ليبرالية، ديمقراطية مستقلة عملت على تضمين الدستور الجديد، لاسيما في بابه الثاني، بابا للحقوق والحريات وبالأخص البنود الخاصة بالحريات الاساسية وحقوق الانسان وحقوق المرأة والمشاركة السياسية.

حاصلة على بكالوريوس في الإدارة العامة والعلوم السياسية من الجامعة الأردنية في عمان عام 1989 وانخرطت في دورات عليا في العلاقات الدولية "القانون الدولي الدبلوماسي والقانون الدولي الإنساني" والمنظمات الدولية والإعلام.

دخلت دورات عديدة بالتمكين والتأهيل والتطوير السياسي خاصة في العمل التشريعي والعمل القيادي كما تحمل شهادات مشاركة في دورات عليا في العلاقات الدولية والمنظمات الدولية والقانون الدولي الإنساني من عدد من المعاهد والمؤسسات الدولية المتخصصة.

مناصب دبلوماسية

أما المناصب الدبلوماسية التي شغلتها صفية السهيل فهي سفير مفوض فوق العادة لدى الاردن بين عامي 2016 و2019 وسفيرمفوض فوق العادة غير مقيم لدى فلسطين بين عامي 2017و2019 ورئيس دائرة اوربا في وزارة الخارجية العراقية بين 2014و2016.

وسبق ان شغلت عام 2004 منصب سفيرة فوق العادة كأول امرأة يتم تعينيها بمنصب سفيرة في تاريخ الدولة العراقية وفي الفترة بين 2000 و2004 عينت مديرة تنفيذية لقسم الشرق الاوسط والعالم الاسلامي في التحالف الدولي من أجل العدالةِ وهي منظمة دولية مقرها باريس .

نشاطات دولية

وتشير سيرتها الشخصية الى انها قد التقت خلال ممارستها مهامها بالعديد مِنْ رؤساءِ الدول وكبار المسؤولين والشخصيات في الشرق الأوسطِ والعالم قبل وبعد 2003.

وقد شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية في الأمم المتحدة بنيويورك وجنيف وبروكسل وباريس ولندن وفي الكونغرس الأمريكي والاتحاد الأوروبي والبرلمان الاوروبي والمفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني الدولي. كما شاركت في مؤتمرات وورش عمل ودراسات مع عدد مراكز البحوث الإستراتيجية السياسية والأمنية الدولية.

نشاط سياسي

كما شغلت السهيل عضوية العديد من اللجان السياسية القيادية التي تشكلت على المستوى العراقي ومنها عضوية اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي الأول للمجلس الوطني للقوى السياسية في عام 2004 باشراف الامم المتحدة والذي تشكل من 25 شخصية سياسية وعضوة في لجنة القبائل والعشائر العراقية ولجنة المجتمع المدني.

شاركت في المؤتمرات الخاصة بملف المصالحة الوطنية داخل العراق وخارجه ورأست لجنة التوازن الوطني وتوسيع المشاركة السياسية في المؤتمر الاول للمصالحة الوطنية في العراق الذي عقد في مجلس النواب العراقي.

راعية نشاطات ثقافية

وصفية السهيل راعية مجلس صفية السهيل الثقافي الذي تأسس في نيسان ابريل عام 2009 لتنظيم النشاطات والفعاليات الثقافية والأدبية والانسانية ومنبر للحوار وبناء الجسور مابين المؤسسة البرلمانية والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية منها فعاليات اقيمت لدعم الشباب مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والاتحاد الاوربي والمساهمة بالتعريف بالثقافة والفنون والتراث العراقي.

حاصلة على تكريم عدد من الموسسات الدولية والوطنية وقُلِّدت جائزة منيرفا الايطالية لعام 2011 برعاية رئيس الجمهورية الايطالية، لتميزها ونشاطها في دعم المشاركة السياسية للمرأة ولاهتماماتها الانسانية الحقوقية والثقافية.



ويأتي تعيين صفية السهيل بمنصبها الجديد سفيرة في السعودية في وقت تشهد علاقاتها مع العراق منذ عام 2017 تطورا متسارعا في المجالات السياسية والدبلوماسية والامنية والاقتصادية والطاقوية مما سيسهل عليها مأموريتها في البلد العربي الذي يشارك حدوده الشمالية مع العراق.