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إيلاف من لندن: كشف مركز استراتيجي عراقي لحقوق الانسان الاثنين عن ارتفاع حالات الطلاق في البلاد خلال الاشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي لتلامس 20 الف حالة.

وقال نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق حازم الرديني ان العراق شهد ارتفاع حالات الطلاق خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 اذ بلغ عددها إلى 19 ألف و 19 حالة بمعدل تسع حالات طلاق في الساعة الواحدة بحسب احصاءات المجلس الاعلى للقضاء العراقي.

وحذر المسؤول الحقوقي في بيان اليوم تابعته "ايلاف" من أن هذه الأرقام تؤشر نسباً عالية وخطيرة في معدلات الطلاق.

بغداد والبصرة تتصدران الحالات

وأوضح أن محافظة بغداد جاءت في المرتبة الأولى بعدد الحالات حيث بلغت 6609 وبعدها محافظة البصرة الجنوبية في المرتبة الثانية حيث بلغت عدد حالات الطلاق فيها 2429 حالة وهو مايعني أن هاتين المحافظتين وهما الاكبر بين محافظات البلاد الخمس عشرة تشكلان نصف العدد المسجل لحارات الطلاق في البلاد عدا المحافظات الثلاث لاقليم كردستان.

معالجة أسباب الطلاق

وشدد الرديني على خطورة استمرار ارتفاع نسب الطلاق داخل المجتمع العراقي منوهاً الى أن أغلبها يعود الى العامل الاقتصادي وارتفاع نسب الفقر والبطالة العالية وكذلك بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والعنف الأسري وزواج القاصرات.

وطالب المسؤول الحقوقي الحكومة بالعمل على معالجة أسباب ارتفاع حالات الطلاق "لما لهذه الظاهرة من مخاطر اجتماعية وتفكك للأسرة والمجتمع".

ويشير متخصصون اجتماعيون أيضا الى ان من الاسباب الاخرى لتزايد حالات الطلاق السكن المشترك مع أهل الزوج ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى تدخل الأهل في حياة الزوجين بشكل سلبي وهناك أيضا اعتماد الزوج ماديا على أهله وصعوبة الحصول على فرص عمل فضلا عن العنف الاسري والخيانة الزوجية الالكترونية وتعاطي المخدرات.

كما يعد الزواج المبكر سببا رئيسيا مضافا للطلاق حيث تم عام 2020 تسجيل 1498 حالة طلاق لمراهقات لم يبلغن الـ15 عاماً من العمر بعد وفي العام الذي تلاه 2021 سجلت 2594 حالة.

70 حالة طلاق العام الماضي

وكان المجلس الأعلى للقضاء العراقي قد كشف مطلع العام الحالي عن تسجيل حوالى 70 ألف حالة طلاق في المحاكم العراقية خلال العام الماضي 2022 بمعدل وسطي يبلغ قرابة 200 حالة يومياً.

ويشير المجلس الى أن 28 في المئة من حالات الزواج في البلاد تنتهي الطلاق.. موضحاً ان 70 في المئة من قضايا الطلاق يتم رفعها من قبل النساء وأن أغلب الراغبات في الطلاق يتنازلن عن حقوقهن في سبيل الانفصال.