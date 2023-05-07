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إيلاف من لندن: قضت محكمة عراقية الأحد بإعدام قاتل الناشط السياسي والخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك بعد ثلاثة أعوام من ارتكاب الجريمة.

فقد أصدرت محكمة جنايات الرصافة اليوم حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق أحمد الكناني وهو ضابط برتبة ملازم أول عمره 36 عاماً والمدان باغتيال الهاشمي.

وقال المركز الإعلامي للمجلس الأعلى للقضاء العراقي في بيان تابعته "ايلاف" أن "محكمة جنايات الرصافة في بغداد قد اصدرت حكمها بالإعدام بحق المجرم ( احمد حمداوي عويد) عن جريمة قتل الخبير الامني (هشام الهاشمي)".

وأضاف أن "المحكمة اصدرت قرارها استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1/ 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ".

وكان تصريح لوزير العدل العراقي خالد شواني في آذار/مارس الماضي بعدم وجود قاتل الهاشمي في سجون وزارته وعدم مثوله أمام الجلسات الأخيرة لمحاكمته قد أثار سخطاً شعبياً.

المجرم احمد حمداوي عويد الكناني قاتل الخبير الامني العراقي هشام الهاشمي حكم عليه الاحد 7 مايو 2023 بالاعدام شنقا جتى الموت (فيسبوك)

وقال الوزير تعقيباً على خطاب موجه من مكتبه الى البرلمان يؤكد عدم وجود قاتل الخبير الأمني الناشط السياسي هشام الهاشمي في سجون الوزارة "ان هذا الخطاب حقيقي وسري وجه الى نائبة تساءلت عن مصير المتهم أواخر العام الماضي واجبناها بأنه غير موجود في سجون الوزارة".

وأشار الوزير في تصريح متلفز تابعته "ايلاف" اليوم الى أن وزارته تستلم المدانين الصادرة بحقهم احكاما فقط لايداعهم السجن اما المتهمين الذين لم ينتهي التحقيق معهم فمن الفترض ان يكونوا لدى اللجان التحقيقية.

صدمة

أما عائلة الهاشمي فقد عبرت عن صدمتها من أنباء هروب قاتل ابنها وقالت في بيان تابعته "ايلاف" انه "اذا ما تأكد هذا الخبر فإن هذه جريمة اخرى تضاف الى جريمة الاغتيال بل هي اشد من الاغتيال فالأول استهدف شخصية مؤثرة في الشارع العراقي امنياً واجتماعياً اما تهريب المجرم يستهدف الدولة العراقية ويجعلها دولة من ورق لا تحمي أبنائها وغير قادرة على تحقيق العدالة".

وطالبت العائلة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "بفتح تحقيق فوري للتوصل الى الحقائق و نشرها أمام الرأي العام، كما ونطالب المنظمات الأممية والسيدة جنين بلاسخارت الضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى المجرمين".

وكان قد تم في الثامن من آذار/مارس الماضي تأجيل محاكمة المتهم بقتل الهاشمي للمرة العاشرة على التوالي الى 7 من أيار/مايو المقبل بسبب تقديم طعن ثان وإرسال الدعوى إلى محكمة التمييز التي لم يأتي ردها بعد على حد قول مصدر في المحكم

اغتيال برصاص المليشيات

واغتيل الهاشمي في 6 تموز/ يوليو عام 2020 أمام منزله بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد برصاص أشخاص على دراجة نارية في حادث أثار غضباً محلياً ودولياً ما دفع الكثيرين للتساؤل حول صحة أنباء تحدثت عن تهريبه من السجن الى إيران على يد مليشيا كتائب حزب الله العراقي المتهمة بتدبير وتنفيذ جريمة اغتيال الهاشمي.

وفي تموز/ يوليو عام2021 أكد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على قتلة الهاشمي في حين بث التلفزيون الرسمي اعترافات المتهم وهو ضابط برتبة ملازم أول عمره 36 عاماً.

والمتهم الرئيسي في عملية الاغتيال ضابط شرطة برتبة ملازم في وزارة الداخلية وعضو في مليشيا حزب الله العراقي الموالي لايران ويدعى أحمد حمداوي عويد معارج الكناني مواليد عام 1985.

وقد اعترف المتهم في السادس عشر من تموز 2021 بمسؤوليته عن اغتيال الهاشمي وقال في اعترافات متلفزة تابعتها "ايلاف" انه قام بتنفيذ الجريمة بسلاحه الشخصي بمنطقة زيونة شرقي بغداد وانه انطلق والمجموعة المسلحة معه لتنفيذها من منطقة البوعيثة جنوبي العاصمة.

القبض على القتلة

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن منتصف تموز/ يوليو عام 2021 عن القبض على قتلة الخبير الأمني الاستراتيجي الهاشمي وقال في تغريدة على "تويتر" تابعتها "ايلاف" انه قد "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء".

وأضاف أن "من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا واحقاق الحق".

وإثر ذلك كُشف النقاب عن تهريب "جهات" ثلاثة من قتلة الهاشمي الى خارج البلاد يعتقد انها إيران واعتقال الرابع وهو الكناني الذي مثل امام التحقيق وادلى باعترافات حول تفاصيل ارتكاب الجريمة.

المشاركون في اغتيال الهاشمي

وكان أربعة أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين قد ارتكبوا جريمة قتل الهاشمي حيث نفذها اثنان منهم باطلاق النار عليه فيما كان الآخران يراقبان مسرحها امام منزله في منطقة زيونة شرقي بغداد.

والهاشمي المولود في التاسع من أيار/مايو عام 1973 مؤرخ وباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والجماعات المتطرفة والمليشيات المسلحة ومختص بملف تنظيم داعش وانصاره وعادة ما كان يظهر على وسائل الاعلام كاشفا عن الكثير من أسرار هذه الجماعات.

دور سليماني في قتل المتظاهرين

وأشارت مصادر عراقية الى ان اغتيال الهاشمي جاء بأوامر من كتائب حزب الله الموالية لإيران اثر كشفه عن خلية مسلحة عراقية قام بتشكيلها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني الذي قتل في غارة جوية اميركية قرب مطار بغداد الدولي مطلع عام 2020 واوكلت لها مهمة التصدي لشباب انتفاضة تشرين عام 2019.

وجاءت عملية الاغتيال بعد أيام من تلقي الهاشمي تهديدات من قياديين في كتائب حزب الله العراقي حيث توعده القيادي في الكتائب أبو علي العسكري قائلاً "سوف أقتلك في منزلك" بعد أن انتقد الهاشمي العسكري واسمه الحقيقي هو "حسين مؤنس" باعتباره مسؤولاً عن "أزمات سياسية بين مؤسسات الدولة العراقية الرسمية وخلايا وشبكات اللا دولة المسيطرة على الدولة ".

وأثارت حادثة الاغتيال ردود أفعال غاضبة لدى العديد من الجهات في داخل البلاد وكذلك على المستويين الاقليمي والدولي والتي طالبت السلطات العراقية بالكشف عن الجهات المنفذة للجريمة.



اعترافات

وبحسب اعترافات المتهم الرئيسي بقتل الهاشمي أحمد الكناني التي بثتها قناة العراقية الرسمية فإنه من مواليد عام 1985وينتمي إلى مجموعة خارجة عن القانون دون ذكر اسمها وهي تسمية تطلق على المليشيات الموالية لإيران.

وأشار الى أنه "تعين في سلك الشرطة في عام 2007 ويعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية".. وقال "تجمعنا في منطقة البوعيثة وذهبنا بدراجتين وعجلة نوع كورلا لتنفيذ عملية الاغتيال".

وكان تقرير لبعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، قد وثق عام 2020 وقوع 48 حادثة أو محاولة اغتيال منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019 إلى 15 أيار/مايو عام 2020.

وذكر التقرير أن هناك ما لا يقل عن 20 متظاهراً ممن اختطفتهم "عناصر مسلحة مجهولة الهوية" مفقودين من دون معرفة مكانهم أو إطلاق سراحهم حيث توجه اهتمامات للمليشيات العراقية المرتبطة بايران بالمسؤولية عن هذه الجرائم.

يشار الى أن العراق شهد انتفاضة شعبية غير مسبوقة في معظم محافظات البلاد اندلعت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019 ضد الفساد وانعدام الخدمات ومعارضة الهيمنة الإيرانية على مقدرات البلاد واسفرت عن مقتل 560 متظاهراً وإصابة 21 الفاً آخرين من المحتجين ورجال الأمن وأرغمت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة وتولي الكاظمي رئاستها ليعلن عن إجراء انتخابات مبكرة جرت فعلاً في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر عام 2021 استجابة لمطالب المحتجين.