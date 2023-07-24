رودس (اليونان): تواصلت مكافحة حرائق الغابات في اليونان لا سيما في جزيرة رودوس السياحية الاثنين، اليوم الذي شهد "انخفاضا طفيفا" في درجات الحرارة قبل موجة حر مرتقبة الثلاثاء بحسب إدارة الأرصاد الجوية الوطنية.

وكان أكثر من 266 رجل إطفاء يعملون على إخماد النيران في جنوب وغرب جزيرة رودوس الواقعة في بحر ايجه حيث تم إجلاء حوالى 30 ألف سائح خلال "أكبر عملية" من نوعها "تشهدها اليونان على الإطلاق" وسط موجة حر جديدة.

وانتظر مئات السياح خصوصا البريطانيين والالمان والفرنسيين مساء الأحد في مطار رودوس الدولي بحثاً عن رحلة للعودة، بينما علّقت شركات طيران عدة رحلاتها إلى الجزيرة.

اندلعت أربع حرائق أخرى في نهاية الأسبوع الماضي في إحدى جزر كورفو في البحر الايوني (شمال غرب) التي يرتادها أيضا عدد كبير من السياح. وقالت ادارة الاطفاء ان "62 من رجال الاطفاء تدعمهم مروحيتان قاذفتا مياه" كانوا يعملون هناك الاثنين.

رودوس

وتُعد جزيرة رودوس التي تضم أكثر من 100 ألف نسمة إحدى أكثر الوجهات السياحية شعبية في اليونان، حيث يقصدها سياح من بريطانيا وألمانيا وفرنسا خصوصا.

اندلعت حرائق أيضا الاثنين في أيجيو بشمال بيلوبونيز وفي كاريستوس في جنوب جزيرة إيفيا وفي بويوتيا وهي دائرة في شمال أثينا.



إنذار أحمر

لا تزال العديد من مناطق البلاد الاثنين "في حالة إنذار أحمر"، أي في "خطر شديد" من حرائق الغابات بحسب السلطات لكن "لم تكن أي مدينة ليل الاحد الاثنين مهددة بالنيران" كما قالت مسؤولة في المكتب الاعلامي لرجال الاطفاء لوكالة فرانس برس.

وتم إجلاء أكثر من 2500 شخص كاجراء احتياطي ليلا من كورفو في اليونان حيث يشتعل حريق في شمال هذه الجزيرة السياحية كما أعلن ناطق باسم رجال الإطفاء لوكالة فرانس برس.

وقال يانيس ارتوبيوس إن حرائق الغابات في شمال الجزيرة أدت الى "إجلاء 2466 شخصا وقائيا" ليل الاحد الاثنين مؤكدا عدم وقوع أضرار حتى الآن في المنازل او الفنادق.

وحذرت السلطات عبر رسالة على الهواتف النقالة، السكان والسياح في عدد من البلدات الصغيرة في الشمال بضرورة مغادرة "منازلهم احتياطيا".

اندلع الحريق الاحد واستمر بالامتداد في الغابات في شمال هذه الجزيرة الواقعة في البحر الايوني بشمال غرب البلاد حيث كان رجال الاطفاء يعملون على اخماد الحرائق.

كما في كل صيف تشهد اليونان حرائق غابات، توقع ضحايا في معظم الأحيان، وتأتي على عشرات آلاف الهكتارات من الغابات والمساحات الخضراء.

هذا الصيف شهدت البلاد أطول موجة حر تسجل في السنوات الماضية بحسب خبراء إدارة الارصاد الوطنية مع بلوغ الحرارة 45 درجة مئوية في وسط البلاد في نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن تسجل الحرارة الإثنين "انخفاضا طفيفا" مع احتمال وصولها الى 37 درجة مئوية في اثينا فيما ستبلغ 42 درجة في وسط البلاد ومنطقة البيلوبونيز مع رياح قوية تصل الى 50 كلم في الساعة مرتقبة في بحر ايجه بحسب ادارة الارصاد الجوية.

الثلاثاء يرتقب ان ترتفع درجات الحرارة الى ما يصل الى 44 درجة مئوية بحسب الارصاد الوطنية.

منذ بداية الصيف، طال ارتفاع درجات الحرارة عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم. وقد يُعتبر شهر تموز/يوليو الحالي أكثر الأشهر سخونة على وجه الأرض، وفقًا لخبراء، على خلفية الاحترار المناخي.