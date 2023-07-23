اثينا: قتل شخص وأصيب أربعة آخرون الأحد في انهيار جزئي مجهول السبب لجسر قرب مدينة باتراس في غرب اليونان، وفق ما ذكرت الشرطة ووسائل الإعلام.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس "نؤكد وفاة شخص".

وأوردت وكالة الأنباء اليونانية وشبكة "إي آر تي" العامة نقلا عن أجهزة الإسعاف إصابة أربعة أشخاص نقلوا إلى مستشفيين في المدينة.

وتجري عملية إغاثة واسعة النطاق بمشاركة رجال إطفاء وطواقم إسعاف.

ولم يتم بعد تحديد أسباب انهيار الجسر الواقع على طريق يربط باتراس في شبه جزيرة بيلوبونيز بأثينا.

غير أن رئيس منظمة الحماية من الزلازل إفثيميس ليكاس أوضح أن الجسر كان يعاني من مشكلات ثبات معروفة من السلطات، وفق ما نقلت عنه الشبكة التلفزيونية.

وبدأت أشغال ترميم للجسر في العام 2021 بكلفة تفوق ستة ملايين يورو بحسب إي آر تي.