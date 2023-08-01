طهران: أعلنت الحكومة الإيرانية منح موظفي القطاع العام والمصارف إجازة ليومين في ظل ارتفاع درجات الحرارة في مختلف أنحاء الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الثلاثاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتخطى الحرارة 40 درجة مئوية في العديد من مدن البلاد، وتناهز 50 مئوية في مناطق الجنوب الغربي المطلّة على الخليج.

وقالت إذاعة جمهورية إيران الإسلامية (IRIB)، إنّ العديد من المدن، بما في ذلك محافظات إيلام وبوشهر وخوزستان، شهدت ارتفاعاً في درجات الحرارة فوق 45 درجة مئوية في الأيام الأخيرة.

جهرمي

وقال المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي إن مجلس الوزراء "وافق على اقتراح وزارة الصحة إعلان الأربعاء والخميس يومي إجازة رسمية لحماية الصحة العامة" وفق وكالة "إرنا".

وأوضحت الوكالة الرسمية أن هذا الإجراء يأتي في ظل موجة حرّ "غير مسبوقة" تطال الجمهورية الإسلامية.

ووفق إذاعة جمهورية إيران الإسلامية، فقد سجّلت مدينة دهلران في غرب إيران أعلى درجة حرارة في البلاد بلغت 50 مئوية خلال الساعات ال24 الماضية.

وحذّرت وزارة الصحة من مخاطر ضربات الشمس، كما حضّت السكان على تفادي التعرض لأشعتها بين العاشرة صباحاً والرابعة بعد الظهر. واعتبر متحدث باسمها أن حالات المرض المرتبطة بحرارة المناخ في الأيام الأخيرة "تثير الذعر".

وأفادت "إرنا" أن محافظة سيستان-بلوشستان الحدودية مع باكستان وأفغانستان بجنوب شرق إيران، كانت من الأكثر تأثرا بالحرّ مع تلقي زهاء ألف شخص عناية طبية في الأيام الماضية.

وكانت السلطات الإيرانية قد عمدت الى تغيير دوام العمل لموظفي القطاع العام في حزيران/يونيو ليبدأ بشكل أبكر بهدف توفير الطاقة الكهربائية.

وتشهد أجزاء من إيران خصوصا الوسط والجنوب حيث تنتشر مناطق صحراوية، ارتفاعا حادا في الحرارة خلال الصيف. كما تعاني المناطق المطلّة على الخليج من مزيج الحرارة والرطوبة العاليتين.

وغالبا ما تشهد مناطق جنوب إيران فيضانات خلال فصل الصيف.

ويرى العلماء أن التغير المناخي يزيد من حدة مظاهر المناخ القصوى، بما يشمل الجفاف إضافة الى احتمال ارتفاع حدة العواصف والمطر.