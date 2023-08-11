إيلاف من لندن: أعلنت السلطات البريطانية عن إجلاء طالبي اللجوء من بارجة بيبي ستوكهولم السكنية بعد العثور على بكتيريا الليجيونيلا التي تسبب داء الفيالق.

وترأس وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك اجتماعات حول الوضع. ومن المرجح أن يتم نقل جميع من كانوا على متن السفينة إلى أماكن إقامة جديدة كإجراء احترازي.

وتتراوح تسببها بكتيريا الليجيونيلا التي يمكن أن تسبب نوعًا خطيرًا من عدوى الرئة المعروفة باسم مرض الفيالق، أمراض بالإنفلونزا التي تُسمى حمى البونتياك (Pontiac fever) التي تختفي تلقائيًا في غضون نحو أسبوع واحد دون ظهور الالتهاب الرئوي، وحتى الالتهاب الرئوي الحاد.

وقالت المصادر البريطانية إنه لم تظهر أية أعراض من العدوى على اي من طالبي اللجوء الذين تم نقلهم إلى بارجة الإسكان بيبي ستوكهولم قبل أيام.

وكان تم إجراء الاختبار الروتيني لإمدادات المياه في البداية في 25 يوليو الماضي، لكن قناة (سكاي نيوز) قالت إن النتائج لم تعد حتى 7 أغسطس، وهو نفس اليوم الذي بدأ فيه طالبو اللجوء في الصعود على المركب.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إن صحة ورفاهية من كانوا على متن السفينة "هي أولويتنا القصوى". وأضاف: "العينات البيئية من نظام المياه في بيبى ستوكهولم أظهرت مستويات من البكتيريا الليجيونيلا التي تتطلب مزيدا من التحقيق".

وقال: "بعد هذه النتائج ، عملت وزارة الداخلية بشكل وثيق مع وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة واتباع نصائحها بما يتماشى مع عمليات الصحة العامة الراسخة وضمان الالتزام بجميع البروتوكولات من فريق الصحة البيئية في مجلس دورست وهيئة الصحة العامة في ودورست .

وخلص إلى القول: "كإجراء احترازي ، تم إنزال جميع طالبي اللجوء الـ 39 الذين وصلوا على متن السفينة هذا الأسبوع بينما يتم إجراء مزيد من التقييمات".