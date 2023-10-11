إيلاف من لندن: علقت شركة الخطوط الجوية البريطانية جميع رحلاتها من وإلى مطار بن غوريون في إسرائيل إلى إشعار آخر بسبب التطورات الراهنة.

وكانت طائرة تابعة للشركة متجهة إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب اضطرت إلى العودة إلى مطار هيثرو اللندني، اليوم الأربعاء.

وقالت شركة الطيران البريطانية إن الرحلة كانت على وشك الهبوط في مطار بن غوريون في إسرائيل عندما تم تحويلها بسبب مخاوف أمنية. مشيرة إلى أن تعليمات صدرت للطيار بالعودة إلى لندن.

وقالت سلطة المطار الإسرائيلي إن قرار تحويل مسار الطائرة اتخذه الطيار، نافية وجود تهديد أمني في المطار، ولكن كانت هناك صواريخ في الهواء بالقرب من تل أبيب وقت تحويل مسار الرحلة.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية لشبكة (سكاي نيوز): "السلامة هي دائمًا أولويتنا القصوى وقد اتخذنا قرارًا بإعادة رحلتنا من تل أبيب إلى مطار هيثرو".

وغادرت الرحلة لندن هذا الصباح وكان من المقرر أن تصل إلى تل أبيب الساعة 3.05 مساءً.

وختاماً، يشار إلى أن الخطوط الجوية البريطانية هي واحدة من شركات الطيران القليلة التي لا تزال تسيّر رحلات إلى إسرائيل، حيث ألغت شركة Wizz Air وشركات أخرى جميع رحلاتها.