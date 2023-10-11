إيلاف من لندن: وصل وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إلى إسرائيل يوم الأربعاء لإظهار التضامن مع الشعب الإسرائيلي في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس.

وذكر متحدث باسم الوزارة بأن كليفرلي "سيلتقي بالناجين من الهجمات وكبار القادة الإسرائيليين لتأكيد دعم المملكة المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وعبّرت بريطانيا وحلفاء غربيون عن دعم راسخ لإسرائيل ونددوا بهجمات حماس. وواصلت إسرائيل قصف قطاع غزة خلال الليل ويوم الأربعاء قبل هجوم بري متوقع".

وكانت وزارة الخارجية رفعت رمزيا العلم الإسرائيلي في بادرة للتعبير عن دعم إسرائيل، كما كان مقر 10 داونينيغ ستريت ومبان حكومية في لندن عرضت العلم الاسرائيلي على لوحة ليزر على واجهاتها مساء السبت.

بريطانيون قتلى

وفي وقت سابق ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن 17 بريطانيا من بينهم أطفال في عداد القتلى أو المفقودين في إسرائيل، بعد هجوم شنته حماس.

وتأكد بالفعل مقتل ثلاثة بريطانيين في هجوم نهاية الأسبوع، والذي أودى حتى الآن بحياة ما لا يقل عن 2100 شخص.

ومن بين القتلى المعروفين ناثانيل يونغ البالغ من العمر 20 عاماً، والذي كان يخدم في الجيش الإسرائيلي عندما قُتل أثناء هجوم حماس.

كما توفي برنارد كوان، الذي نشأ بالقرب من غلاسكو، بينما يُعتقد أن جاك مارلو، 26 عامًا، الذي ذهب إلى نفس المدرسة في لندن التي التحق بها يونج، مفقود.

وتأكدت وفاة المصور دان دارلينغتون بعد أن قالت شقيقته شيلي على وسائل التواصل الاجتماعي إنه "قُتل" في نير أوز بجنوب إسرائيل.