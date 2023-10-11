اسطنبول: اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن إسرائيل لا تتصرف "مثل دولة" في قطاع غزة، في وقت تواصل الدولة العبرية قصف القطاع بعد عملية حماس المباغتة.

وقال إردوغان إن "على إسرائيل ألا تنسى أنها إذا تصرفت مثل منظمة أكثر منها كدولة، فسينتهي بها الأمر إلى أن تُعامل كذلك"، منتقدًا "الأساليب المعيبة" التي يلجأ إليها الجيش الإسرائيلي في القطاع الأكثر اكتظاظاً في العالم.

وشدد الرئيس التركي الذي يستخدم عادة مصطلح "منظمة" لوصف حزب العمال الكردستاني على أن "قصف بلدات مدنية وقتل مدنيين وعرقلة المساعدة الإنسانية ومحاولة تصوير ذلك على أنه استغلال لا يمكن إلا أن يكون سوى رد فعل لمنظمة وليس لدولة".

وتعتبر أنقرة وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

وقال إردوغان "نؤمن بأن الحرب يجب أن تكون لها أخلاقيات وأنه يجب على الطرفين احترامها. لسوء الحظ، يتم انتهاك هذا المبدأ بشكل خطير في إسرائيل وغزة"، مدينًا "قتل مدنيين في الأراضي الإسرائيلية" وكذلك "القتل العشوائي لأبرياء في غزة تحت عمليات قصف متواصلة".

قصف العمال الكردستاني

من جهة أخرى، أعلن إردوغان أن تركيا "ستواصل تكثيف عملياتها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق".

وقال رئيس الدولة التي بدأت سلسلة من عمليات القصف منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر ردًا على هجوم أسفر عن جرح شرطيين في أنقرة وتبناه حزب العمال الكردستاني "كثفنا بالفعل عملياتنا الجوية وسنواصل ذلك ونظهر للإرهابيين أننا قادرون على تدميرهم في أي مكان وفي أي وقت".

وقال إردوغان مساء الاثنين إن تركيا أكملت "بنجاح ... المرحلة الأولى" من حملة القصف وألمح إلى أن أنقرة ستواصل "شن العمليات" في شمال سوريا والعراق.

وتحدث الإثنين - وكرر ذلك مساء الثلاثاء - عن تدمير "192 هدفاً" ومقتل "162 إرهابياً" من أعضاء حزب العمال الكردستاني وحلفائه من وحدات حماية الشعب المتحالفة مع الأميركيين في القتال ضد جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية.