قطاع غزة (الاراضي الفلسطينية): قالت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني الأحد إن الجيش الإسرائيلي وجّه انذارات بضرورة إخلاء مستشفى القدس التابع لها وسط قطاع غزة، ويقوم بقصف محيطه بشكل "متواصل" ما تسبب بأضرار في أقسامه.

وأكدت الجمعية في بيان أن "الاحتلال الاسرائيلي يتعمد إطلاق صواريخ مباشرة بجوار مستشفى القدس بشكل متواصل، بهدف إجبار الكادر الطبي والنازحين والمرضى على إخلاء المستشفى، مما ألحق اضرارا بالغة في أقسام المستشفى، وعرض الأهالي والمرضى للاختناق".

وأعلنت تلقيها "اتصالين هاتفيين بلهجة تحذيرية حادة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ينذران إدارة المستشفى... بإخلائه فورا"، موضحة أنه يأوي نحو "14 ألف نازح".

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس أن "المستشفى تلقى هذه الاتصالات وأنه يجب إخلاء الناس إلى جنوب قطاع غزة".

ويقع المستشفى الذي يحوي 200 سرير في منطقة تل الهوى بمدينة غزة.

ووزعت الجمعية مقاطع فيديو تظهر آثار القصف في محيط المستشفى، تظهر تصاعد الغبار الذي تسبب بحالات اختناق وسط النازحين وحالة من الفوضى.

وقال مدير المستشفى بشار مراد لفرانس برس "تلقينا اليوم تهديدات شديدة اللهجة من قوات الاحتلال (الاسرائيلي) بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس... كونه سيتم قصفه".

وحذّر من أن "مئات الجرحى والمصابين والمرضى يتلقون العلاج داخل المستشفى، وفي غرفة العناية المركزة، والأطفال في الحضانات"، داعيا المجتمع الدولي للتدخل "لضمان حماية المدنيين ومرافق الجمعية وطواقمها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

واعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ان التقارير المتعلقة بتهديد المستشفى تثير "قلقا بالغا".

وأضاف يدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "نكرر، من المستحيل إخلاء المستشفيات المكتظة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر".

وكانت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، قد دعت "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف تهديد الاحتلال باستهداف مستشفى القدس".

استمرار القصف الإسرائيلي

وأكدت وزارة الصحة التابعة للحركة في القطاع أن القصف الإسرائيلي طال 57 مؤسسة صحية وأدى الى إخراج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة.

وقتل 116 عاملاً صحياً جراء القصف، وتمّ تدمير 25 مركبة إسعاف بحسب الوزارة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تاريخ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ضد الدولة العبرية انطلاقا من قطاع غزة.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف جوي ومدفعي مكثف لمختلف أنحاء القطاع.

وقتل أكثر من 8000 شخص في القطاع نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس ليل السبت الأحد، فيما قتل 1400 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون سقطوا في اليوم الأول من هجوم حماس، حسب السلطات التي أفادت أن مقاتلي الحركة احتجزوا أيضا حوالى 230 شخصا رهائن.