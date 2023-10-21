أشار الهلال الحمر الفلسطيني إلى تهديد إسرائيلي بقصف مستشفى القدس في شمال قطاع غزة.

وقال إنه عاجز عن إخلاء المؤسسة التي تستقبل 500 مريض تقريبا في أكثر مناطق القطاع عرضة لضربات الجيش الإسرائيلي.

وذكرت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني تلقيها تهديدات من الجيش الإسرائيلي الذي طالب بإخلاء المستشفى تمهيدًا لقصفه.

الصحة العالمية

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من التحذير الذي وجهته القوات الإسرائيلية، بإخلاء مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت منظمة الصحة، في بيانٍ صادر عن مكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط، إنها قلقة من الأنباء المُثيرة حول تلقي مستشفى القدس في قطاع غزة، تحذيرًا بقصفه من الجيش الإسرائيلي.

وأضافت المنظمة: إنّ مستشفى القدس يوجد به أطباء وكادر صحي ومرضى ومصابون، كما يوجد الآلاف من النساء والأطفال بالمستشفى الذين اتخذوها مأوى لهم بعيدا عن القصف.

وشددت المنظمة، في بيانها، على ضرورة احترام حرمة أماكن الرعاية الصحية في مختلف الظروف والأزمنة.

ولا يزال العالم يعيش على وقع صدمة كارثة مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) الذي يقدم الرعاية الصحية لسكان قطاع غزة، ويتبع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس.