حذّرت منظمة الصحة العالمية الخميس من أن الإخلاء القسري للمستشفيات في قطاع غزة يعرّض حياة مئات المرضى للخطر إثر "إصدار أوامر بإخلاء 23 مستشفى في المدينة وشمال القطاع".

وارتفعت حصيلة القتلى في القطاع إلى 9061 شخصا بينهم 3760 طفلا، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وفق آخر حصيلة أصدرتها وزارة الصحة التابعة لحماس.

وتستعد مصر لاستقبال سبعة آلاف أجنبي من المقرر إجلاؤهم من القطاع عبر معبر رفح الحدودي.



هذا وتتواصل المعارك بين إسرائيل وحماس لليوم السادس والعشرين، وسط قلق المجتمع الدولي من استهداف مخيم جباليا للاجئين لليوم الثاني على التوالي.

وكالة غوث

من جهته، أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني دعم الهيئة الأممية للفلسطينيين في غزة، قائلا إن الأونروا "ستبقى مع اللاجئين الفلسطينيين في غزة".

وتقصف إسرائيل غزة منذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، عندما اقتحم مسلحون من حماس الحدود وقتلوا -بحسب مسؤولين إسرائيليين- أكثر من 1400 شخص معظمهم من المدنيين، وخطفوا أكثر من 230 آخرين.

وأدت حملة القصف الانتقامية الإسرائيلية إلى مقتل 9061 شخصا بينهم 3760 طفلا، وفق وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس.