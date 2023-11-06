دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الإثنين إلى وقف إطلاق النار في النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس، وشدد على أن "الكارثة التي تتكشف فصولها تجعل وقف إطلاق النار لدواع إنسانية أكثر إلحاحا على مر الساعات".

وقالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة القتلى بلغت 10022 قتيلا، وذلك في اليوم 31 من الحرب، وقتل أكثر من 200 شخص الإثنين في قصف مكثف نفذه الجيش الإسرائيلي خلال الليل.

وأعلن العاهل الأردني نجاح عناصر من سلاح الجو بإنزال "مساعدات طبية عاجلة" جوا مخصصة لمستشفى ميداني أردني.

من جهتها أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أنها تبحث مع عدد من الزعماء الأجانب مساع لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

بعد مرور شهر على الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس، لا يلوح في الأفق أي مسار تهدئة رغم الجهود الدبلوماسية الدولية.

وقتل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، قرابة نصفهم من الأطفال، في القصف الإسرائيلي المستمر منذ بداية الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفق حصيلة وزارة الصحة التابعة لحماس، عقب هجوم شنته الحركة الفلسطينية وأودى بـ 1400 شخص في إسرائيل. حسب حصيلة للجيش الإسرائيلي، وتتواصل المعارك البرية بشمال القطاع، رغم الدعوات لوقف إطلاق النار.