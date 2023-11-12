تدور معارك عنيفة وسط عمليات قصف في محيط مستشفيات غزة الأحد بين مقاتلي حركة حماس والقوات الإسرائيلية التي تحاول التقدم، ما يهدد حياة آلاف الفلسطينيين العالقين في مرافق صحية حذرت منظمات دولية من أن وضعها "كارثي" وينذر بجعلها "مشرحة".

قالت منظمة غير حكومية إن الوضع في غزة يزداد مأساوية بالنسبة إلى المستشفيات في شمال القطاع حيث توفي رضيعان من الخُدَّج بسبب انقطاع الكهرباء في وحدة عناية مركزة للأطفال.

هذا ونفّذت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني السبت عملية إنزال لمساعدات طبية عاجلة فوق غزة مخصصة للمستشفى الميداني، للمرة الثانية منذ بدء الحرب، وفق ما أعلن الجيش الأردني في بيان الأحد.