عمان: أعلن سلاح الجو الملكي الأردني عن إنزال طائرة "مساعدات طبية عاجلة" فوق غزة، مخصصة للمستشفى الميداني الأردني، وذلك للمرة الثانية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، وفق ما أعلن الجيش الأردني في بيان اليوم الأحد.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، إنه "بتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، السبت، بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية، بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني بغزة". وأضاف أن "عملية الإنزال جاءت بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقتين، لتعزيز وتطوير إمكانات المستشفى، وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة" دون إعطاء مزيد من التوضيحات، وفقاً لما ذكرته وكالة "الصحافة الفرنسية".

​وأوضح أن "هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية، بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة"؛ مشيراً إلى أن "المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة، نتيجة للقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع". وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني قد أعلن إنزال "مساعدات طبية عاجلة" جواً في غزة مخصصة لهذا المستشفى، فجر الاثنين الماضي، مؤكداً في حينه أن "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة".

المساعدات الأردنية

وأوضح قائد المستشفى الميداني، العقيد ثائر الخطيب، الثلاثاء، أن الشحنة الأولى شملت "إسقاط 3 طرود على موقع محدد مسبقاً" يحتوي كل منها "على ما مجموعه 1000 كيلوغرام من المواد الطبية والدوائية ومستلزمات أساسية".

وأعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الثلاثاء، أن بلاده ستستقبل 41 طفلاً فلسطينياً مصابين بالسرطان من قطاع غزة، للعلاج في أحد المراكز المتخصصة في عمان.

يشهد الأردن وبشكل شبه يومي، ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين، للمطالبة بإلغاء معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994، وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمّان. واستدعت المملكة في الثاني من نوفمبر سفيرها لدى إسرائيل، منددة بـ"الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة التي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة"، كما أعلمت إسرائيل بعدم إعادة سفيرها الذي كان قد غادر البلاد في وقت سابق.