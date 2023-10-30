عمان: دعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الدعم اللازم لـ"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)"، في ظل التحديات التي تواجهها في غزة، وفق ما أوردته "وكالة أنباء العالم العربي".

وذكر بيان للديوان المَلَكي الأردني أن الملك عبد الله أكد، خلال استقباله المفوّض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع. وأضاف البيان أن ملك الأردن حذّر من استمرار تدهور الأوضاع في قطاع غزة.