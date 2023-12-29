روما: أعرب اتحاد لاعبي كرة القدم الإيطالي عن ارتياحه الجمعة، لقرار الحكومة عدم تمديد إجراءات الإعفاء الضريبي التي يستفيد منها اللاعبون الأجانب في الأندية الإيطالية.

وقد استفاد هؤلاء اللاعبون من إجراء، يسري أيضاً على العديد من العمّال المتخصصين خريجي الجامعات، يتيح إخضاع نصف دخلهم الإجمالي فقط للضريبة خلال السنوات الخمس الأولى من عملهم في إيطاليا.

كالكانيو

وقال رئيس الاتحاد أومبرتو كالكانيو في بيان الجمعة، غداة قرار الحكومة عدم تمديد فترة الإعفاء، إن "لاعبي كرة القدم الإيطاليين والأجانب سيكونون قادرين على المنافسة بنفس المستوى".

واعتبر أن الميزة السابقة "عاقبت حركة كرة القدم الوطنية بأكملها. وأخيراً، اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير، سيكون لاعبو كرة القدم الإيطاليون والأجانب في الوضع نفسه، وأشكر الحكومة على ذلك".

وكان وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي يؤيد تمديد الإعفاء الضريبي للاعبي كرة القدم، لكن العديد من أعضاء الحكومة الآخرين عارضوا ذلك، من بينهم نائب رئيس الوزراء زعيم حزب الرابطة المناهض للمهاجرين ماتيو سالفيني، وفقاً لوكالة "أجي" الإيطالية للأنباء.

وكان النائب في البرلمان الإيطالي عن حزب الرابطة لوكا توكاليني قال الخميس إن "التخفيضات المقدمة للاعبي كرة القدم الأجانب الذين يكسبون الملايين أمر غير أخلاقي، والأندية تستثمر الآن في الشباب الإيطالي".

وأشارت وكالة "أنسا" للأنباء إلى أن رابطة الدوري الإيطالي أعربت عن قلقها حيال الإجراء الذي قالت إنه سيكون له "نتيجة تتعارض تماماً مع النتيجة المنشودة: قدرة تنافسية أقل للفرق، ما يؤدي إلى دخل أقل وموارد أقل للشباب (...) ودخل أقل للسلطات الضريبية".