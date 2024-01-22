واشنطن: قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الاثنين تطورات الأحداث في البحر الأحمر وغزة وأوكرانيا.

وأضاف كيربي للصحفيين: "هناك حاجة إلى نهج دولي مستمر متعدد الأطراف لتعطيل قدرات الحوثيين وإضعافها".

وذكر أن بايدن وسوناك تحدثا أيضا عن ضرورة خفض عدد الضحايا المدنيين وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وكذلك الحاجة الملحة لتقديم تمويل ودعم إضافي لأوكرانيا.



حماية الأبرياء

قال البيت الأبيض يوم الاثنين إن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية الأبرياء في مستشفيات غزة قدر الإمكان حتى وهي تواصل حملتها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "نعلم أن حماس تستخدم عمدا أماكن مثل المستشفيات لتخزين الأسلحة وإيواء مقاتليها، حتى وإن كان إلى حد ما بهدف (تنفيذ مهامها في) القيادة والسيطرة... وهذا يمثل عبئا خاصا على الجيش الإسرائيلي".

وأضاف أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها لكن "نتوقع منهم القيام بذلك وفقا للقانون الدولي وأن يحموا الأبرياء في المستشفيات والأطقم الطبية والمرضى أيضا قدر الإمكان".