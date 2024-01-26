إيلاف من دبي: دعت مجموعة من موظفي البيت الأبيض الآخرين إلى مقاطعة حفل يستضيفه رئيس أركان البيت الأبيض جيف زينتس، لإرسال رسالة إلى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مفادها أنها بحاجة إلى الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

انقسامات في الإدارة

تسلط هذه الرسالة الضوء على الانقسامات الداخلية داخل إدارة بايدن بشأن نهج بايدن تجاه الحرب الإسرائيلية في غزة، والتي أودت بحياة ما يقرب من 26 ألف فلسطيني،كثير منهم من النساء والأطفال.

ونسب موقع "ميدل إيست آي" إلى هؤلاء الموظفين قولهم في بريد إلكتروني: "إذا كنت أحد موظفي الإدارة وتوافق على أن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين الحق في العيش بحقوق متساوية وأمان وسلام وكرامة إنسانية، فابق في المنزل ولا تحضر هذا الحفل"

أضافوا في رسالتهم الإلكترونية: "إذا لم تتمكن من البقاء في المنزل، نطلب منك ارتداء اللون الأخضر تضامناً مع الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار. إن السلام والأمان للجميع في جميع أنحاء الشرق الأوسط أمر ضروري".

عار علينا

وأشار هؤلاء الموظفون إلى أنه "بينما يقام الحفل مساء الخميس، يقتل طفل في غزة كل 8 دقائق. وبينما يحتفل بايدن بما أنجزته إدارته خلال ثلاث سنوات، تُقتل والدتان كل ساعة في غزة. وبينما يتطلع أولئك الذين في السلطة إلى المضي قدمًا في هذه الحرب، فإننا نحزن على مقتل 250 شخصًا في غزة اليوم".

منذ بداية هذه الحرب، استقال اثنان من المسؤولين في البيت الأبيض احتجاجا على الدعم الأميركي للحملة العسكرية الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، قام آخرون بتعبئة أنفسهم لإرسال برقيات ورسائل معارضة تطالب الرئيس الأميركي بالدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وجاء في الرسالة الإلكترونية التي أرسلها الموظفون: "نشعر بالاشمئزاز من هذه اللامبالاة الكاملة تجاه الأرواح التي أُزهقت في المنطقة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ففي كل يوم طوال 110 ايام، نستيقظ على صور ومقاطع مروعة لمخيمات اللاجئين والمستشفيات والمدارس وأحياء بأكملها وقد دمرتها قنابلنا. عار علينا أن نسمح لهذا الأمر بالاستمرار".

المصدر: "ميدل إيست آي"