إيلاف من بيروت: أتت الغارات الأميركية البريطانية على اليمن مساء السبت بعد موافقة الرئيس الأميركي جو بايدن مباشرة. هذا ما أدلى به مسؤولون أميركيون كبير لشبكة "سي أن أن" الأميركية فجر اليوم الأحد، مؤكدًا ألا علاقة تربط هذه الغارات بالجولة الأولى من الانتقام الأميركي لمقتل جنودها الثلاثة في قاعدة "البرج 22" في الأردن من أذرع إيران في سوريا والعراق.

ونسبت الشبكة نفسها لمسؤول كبير في الإدارة الأميركية، لم تذكر اسمه، قوله إن هذه الغارات التي وصلت إلى العاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، تقع ضمن الخطة المعتمدة للحد من الخطر الحوثي على الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا في المقابل أن الولايات المتحدة لا تريد التصعيد العسكري مع إيران.

U.S. Forces, Allies Conduct Joint Strikes in Yemen



As part of ongoing international efforts to respond to increased Iranian-backed Houthi destabilizing and illegal activities in the region, on Feb. 3 at approximately 11:30 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces,… pic.twitter.com/hlfLY1QjOd