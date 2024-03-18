بروكسل: أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الإثنين، بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة حولت القطاع إلى "مقبرة مفتوحة".

وقال بوريل خلال اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "كانت غزة قبل الحرب سجنا مفتوحاً باتت اليوم أكبر مقبرة مفتوحة".

وكرّر بوريل اتهام إسرائيل باستخدام المجاعة "سلاح حرب" عبر عدم السماح لشاحنات المساعدات بدخول القطاع، وقال في مؤتمر لمنظمات إنسانية: "إسرائيل تثير المجاعة".

يسرائيل: دفاعاً عن أنفسنا

ورد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على بوريل داعيا إياه إلى "التوقف عن مهاجمة إسرائيل والاعتراف بحقنا في الدفاع عن نفسنا في مواجهة جرائم حماس".

وعمل الاتحاد الأوروبي جاهدا لتوحيد صفوف دوله حيال حرب غزة إذ أن بعض بلدانه تدعم إسرائيل بشدّة بينما تتبع أخرى نهجا أكثر تأييدا للفلسطينيين.

ومن المقرر بأن يناقش وزراء التكتل مقترحا تقدّمت به كل من إيرلندا وإسبانيا لتعليق اتفاقية للتعاون مع إسرائيل، لكن يستبعد بأن تنال الخطوة تأييد جميع الدول الـ27.