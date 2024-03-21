قندهار: أدى تفجير انتحاري وقع صباح، الخميس، في قندهار بجنوب أفغانستان إلى مقتل 20 شخصا، بحسب حصيلة جديدة أعلنها مصدر طبي في المدينة لوكالة فرانس برس.

وكانت سلطات طالبان أفادت في حصيلة نشرتها في بيان صباحا بسقوط ثلاثة قتلى و12 جريحا بعد الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مصرف ونسبته إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

واستهدف التفجير مجموعة من الأشخاص كانوا متجمعين خارج فرع مصرف كابول الجديد في قندهار.

وقال مدير الإعلام والثقافة في ولاية قندهار إنعام الله سمنغاني "عادة ما يتجمع مواطنونا هناك لتحصيل رواتبهم"، مؤكدا أن "الضحايا هم من المدنيين".

فرضت سلطات طالبان طوقا أمنيا حول المنطقة خارج المصرف ولم تسمح للصحافيين بالاقتراب.

لكن مراسل فرانس برس رأى ضحايا بدوا وكأنهم إما فقدوا وعيهم أو لقوا حتفهم يحمّلون على متن سيارات إسعاف بعد الانفجار.

وعملت فرق الإطفاء وعناصر الأمن على تنظيف الموقع حيث شوهدت دماء وقطع ملابس وأحذية متناثرة على الأرض.

وبينما أُعلن عن عدة انفجارات وقعت في مختلف أنحاء البلاد منذ بداية رمضان، لم يؤكد مسؤولو طالبان غير عدد قليل منها.

تراجع الهجمات

وكانت قندهار معقل طالبان على مدى عقود وهي تضم مقر إقامة القائد الأعلى للحركة هبة الله اخوند زاده.

وتراجعت الهجمات والتفجيرات في أفغانستان بشكل ملحوظ منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في صيف العام 2021 وانسحاب القوات الأجنبية وسقوط الحكومة المدعومة من واشنطن.

إلا أن بعض المجموعات المسلحة، وأبرزها الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية، لا تزال تشكّل تهديداً.