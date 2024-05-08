تناضل فنانة في أستراليا من أجل الإبقاء على معرضها للسيدات فقط، وذلك بعد أن قررت محكمة السماح للرجال بزيارة المعرض، دَفعاً للتمييز بسبب الجنس.

وطعنت الفنانة كيرشا كيتشيل في قرار المحكمة من أجل إلغاء الحكم، قائلة إنه ينظر "بعين شديدة الضيق لما تعرّضت له النساء من تمييز اجتماعي على مرّ التاريخ وحتى الآن"، ومشيرة إلى أن المعرض الفني للسيدات يمكن أن يساعد في تحقيق قدر من المساواة.

وكانت المحكمة أصدرت قرارها في نيسان (أبريل)، بناء على دعوى تمييز على أساس الجنس تقدّم بها رجل يقيم في ولاية نيوساوث ويلز الأسترالية ويُدعى جيسون لاو، وذلك بعد أن مُنع من دخول المعرض المقام في متحف تسمانيا الشهير للفنون في أستراليا.

ويضم المعرض لوحات شهيرة تابعة للمتحف، لفنانين كبار من أمثال بيكاسو وسيدني نولان.

ومنذ صدور قرار المحكمة الخاص بالسماح بزيارة الرجال، يغلق المعرض أبوابه أمام جميع الزوار.

وتقول كيتشيل إنها ستتحدى قرار المحكمة عبر حيلة تجعل بها المعرض ممتثلاً للوائح التنظيم القانونية.

وتخطط كيتشيل أن تحوّل مكان العرض إلى مرحاض للسيدات، كذريعة قانونية لا تسمح لغير النساء بزيارة المكان.

وفي ذلك قالت كيتشيل لوسائل إعلام أسترالية: "سيكون مرحاضا ذا شهرة عالمية. الأعظم على الإطلاق، ولن يكون مسموحاً للرجال بمشاهدته .. فقط في يوم الأحد من كل أسبوع سيُسمح للرجال بدخول المكان – من أجل تعلّم طيّ الملابس بعد غسلها، فضلا عن كيّها".

وأضافت كيتشيل أن الدعوى القضائية التي رفعها السيد جيسون لوا كانت "نِعمة مقنَعة"؛ فبفضل تلك الدعوى خرج عملها الفني للنور. كما تعهّدت كيتشيل بمواصلة النضال حتى ساحات المحكمة العليا إذا اقتضى الأمر.