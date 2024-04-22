إيلاف من الرباط:ترأس ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن،الاثنين،في حفل افتتاح الدورة الـ 16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام)،الذي ينظم تحت رعاية الملك محمد السادس،من 22 إلى 28 أبريل الجاري،تحت شعار“المناخ والفلاحة..من أجل نظم إنتاج مستدامة وقادرة على الصمود ”.

الامير مولاي الحسن لدى تسليمه شهادات اعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة لرؤساء مجموعات منتجي المنتوجات المحلية

وأشرف ولي العهد المغربي في بداية حفل افتتاح الدورة ال 16 لهذا المعرض، الذي تشارك فيه مملكة اسبانيا كضيفة شرف،على تسليم ثلاث شهادات اعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة لرؤساء مجموعات منتجي المنتوجات المحلية المرمزة خلال موسم 2023 – 2024.

وتسلم الشهادة الأولى عبد الكريم بياض،رئيس فدرالية مهنيي اللوز بجهة الشرق عن البيان الجغرافي “لوز بني يزنانس” (جهة الشرق)، في حين تسلم الشهادة الثانية محمد الهادي،رئيس تعاونية أيت بوكماز للمنتجين الفلاحيين “تفاح وادي أيت بوكماز”،بجهة بني ملال – خنيفرة.

أما الشهادة الثالثة فتسلمها عبد السلام الهوادفي، مدير شركة Le PETIT DOMAINE SARL عن علامة الجودة الفلاحية “بيض الدجاج المربى في الهواء الطلق”.

بعد ذلك،أخذت لولي العهد الأمير مولاي الحسن صورة تذكارية مع المزارعين الثلاثة.

ولي عهد المغرب لدى جولته في أحد أروقة المعرض

ويهدف نظام الترميز،الذي يشكل أحد المحاور الأساسية لتنمية المنتوجات في إطار الاستراتيجيتين الفلاحيتين مخطط المغرب الأخضر والجيل الجديد، إلى تعزيز جودة المنتوجات المحلية وتثمين مهارات الساكنة المحلية،وتنمية المناطق القروية وتحسين دخل الفلاحين، الإضافة إلى حماية المنتوجات المحلية من كل أشكال الغش،والتشجيع على فلاحة تحافظ على التنوع البيولوجي وعلى الموارد الطبيعية.

وزار ولي العهد الأمير مولاي الحسن مختلف أقطاب المعرض،واستمع لشروحات حول المنتوجات المعروضة خاصة قطب “جهات”،قبل أن تؤخذ له صورة تذكارية مع رؤساء مجالس الجهات.

وقام ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة أروقة “ماء وسقي”،و”بحث وابتكار” بجناح “الجيل الأخضر”لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،وأقطاب “المؤسسات”و “المنتجات المجالية” و”مدخلات الماشية”،و”تربية الماشية”،و “الفلاحة الرقمية”و”القطب الدولي”.

وبقطب “الصناعة الغذائية”،تابع الأمير مولاي الحسن عرضا لشريط فيديو حول أوجه رقمنة الفلاحة قبل أن يتوجه إلى قطبي “المعدات الزراعية”،و”المكننة”.

ويَعدُ المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب،المقام بساحة “صهريج السواني”على مساحة 12,4 هكتار، والذي يعرف مشاركة 70 بلدا و1500 عارضا،مع تنظيم 40 ندوة ومائدة مستديرة، تجربة غنية للمهنيين والعموم.

ويقترح المعرض على حوالي 930 ألف زائر مرتقب، باقة من المنتوجات والآلات الفلاحية من الجيل الجديد الكفيلة بإنعاش الإنتاج الفلاحي والحيواني وتثمين القطاعات المحورية في الاقتصاد الجهوي، بما فيها الصناعة الغذائية.

وتتميز نسخة 2024 بإدراج قطب جديد هو “الفلاحة الرقمية”،والذي يجسد دور التقنيات الرقمية في خدمة فلاحة أكثر فاعلية ومرونة،والتوسع المهم الذي عرفه قطب “المنتجات المحلية”،الذي يعزز التنوع الفلاحي المغربي، واعتماد التذكرة الإلكترونية لتحسين شروط الولوج.

وعلى مر الدورات،نجح المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب في أن يكسب رهان التموقع كحدث محوري بالمغرب بشكل عام وفي المجال الفلاحي بشكل خاص،ما أكسبه بعدا افريقيا بارزا،ليصبح موعدا لا محيد عنه بالنسبة لمهنيي القطاع بالقارة.