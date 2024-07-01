موسكو: أعلنت روسيا صباح الاثنين تدمير 36 طائرة من دون طيار أوكرانية خلال الليل في المناطق الغربية المحاذية لأوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تليغرام أنّ "أنظمة الدفاع الجوي الموجودة في الخدمة دمّرت وقضت على 18 مسيرة فوق منطقة بريانسك، ودمّرت تسع مسيرات في منطقة كورسك وتسع مسيرات فوق منطقة بيلغورود"، من دون الإبلاغ عن أضرار أو إصابات.

كما قال الحاكم المحلّي ألكسندر بوغوماز عبر تليغرام إنّ المسيرات التي تمّ تدميرها في منطقة بريانسك لم تتسبّب بأيّ ضحايا أو أضرار.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في الليلة السابقة، تدمير العدد ذاته من المسيّرات في 6 مناطق غربية.

كما أعلنت موسكو، الأحد، سيطرتها على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا، بعد سيطرتها على منطقة أخرى في اليوم السابق.



40 مسيرة في 24 ساعة

وكان حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أعلن أمس أن القوات الأوكرانية استهدفت المقاطعة بحوالى 40 مسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب حاكم المقاطعة، أسفر الهجوم الأوكراني عن تدمير خمسة منازل بالكامل وتضرر خمس شقق في مبانٍ سكنية وتضرر 26 منزلا.

وتستخدم روسيا وأوكرانيا طائرات بدون طيار على نطاق واسع، بما في ذلك مسيرات متفجّرة كبيرة يمكن أن يصل مداها إلى مئات الكيلومترات منذ شباط (فبراير) 2022.

وكثّفت أوكرانيا هجماتها على الأراضي الروسية في العام 2024، مستهدفة مواقع تابعة لشبكة الطاقة تقول إنّها تزوّد الجيش الروسي والبلدات والقرى عبر الحدود بالطاقة.

كما تقول كييف إن الهجمات على البنية التحتية للجيش الروسي وقطاعي النقل والطاقة الروسيين تأتي ردا على هجمات موسكو على أراضي أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.