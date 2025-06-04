إيلاف من لندن: دعا النائب المستقل في البرلمان البريطاني وزعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين يدعو إلى تحقيق مستقل في تورط المملكة المتحدة في العمليات الإسرائيلية في غزة.

ويقول كوربين إن أكثر من 61 ألف شخص لقوا حتفهم، وأن مسؤولين إسرائيليين مطلوبان الآن من قبل المحكمة الجنائية الدولية. ويضيف أن "بريطانيا لعبت دورًا مؤثرًا للغاية في العمليات العسكرية الإسرائيلية" من خلال توريد الأسلحة إلى البلاد.

ويتهم كوربين الوزراء في الحكومة البريطانية بـ"معرفتهم التامة" بما يعنيه تصدير قطع غيار طائرات إف-35 لسكان غزة.

ويقول: "الأمر بسيط للغاية: إلى أن تُنهي هذه الحكومة بيع الأسلحة لإسرائيل، ستظل متواطئة في القتل الجماعي للفلسطينيين في غزة في الوقت الحاضر".

كما يدعو النائب المستقل إلى مزيد من الشفافية في كيفية استخدام القواعد العسكرية البريطانية وطائرات سلاح الجو الملكي البريطاني لدعم إسرائيل.

واتهم الحكومة بـ"التهرب والعرقلة والصمت" بشأن تورط المملكة المتحدة في غزة، والذي يقول كوربين إنه "ترك الرأي العام في جهل".

ويقول كوربين إنه يجب إجراء تحقيق لمعرفة نوع الأسلحة التي تُرسل إلى إسرائيل، وقواعد سلاح الجو الملكي البريطاني التي تُستخدم لشن عمليات تتعلق بغزة، وما إذا كانت طائرات إف-35 الإسرائيلية تستخدم قطع غيار من المملكة المتحدة.

ويختتم قائلاً: "يستحق الرأي العام أن يعرف حجم تواطؤ المملكة المتحدة في هذه الفظائع".

احتجاج

يذكر أن كوربين قدم اقتراحه الذ مدته 10 دقائق، كان غادر قاعة مجلس العموم خلال جلسة أسئلة رئيس الوزراء للمشاركة في احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام البرلمان.

ويدعو مشروع قانون غزة (التحقيق المستقل) إلى إجراء تحقيق يتناول أي "تعاون عسكري أو اقتصادي أو سياسي بريطاني مع إسرائيل" منذ بدء الحملة العسكرية في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويشمل ذلك "بيع أو توريد أو استخدام الأسلحة وطائرات المراقبة وقواعد سلاح الجو الملكي".

التاريخ يعيد نفسه

ودعا النائب المخضرم عن دائرة إزلنغتون الشمالية المملكة المتحدة مرارًا وتكرارًا إلى وقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، واتهم حكومة بنيامين نتنياهو بارتكاب "إبادة جماعية".

وفي رسالة نُشرت قبل تقديم مشروع القانون، قال كوربين إن "التاريخ يعيد نفسه"، مشيرًا إلى أن مراجعة لسلوك بريطانيا في حرب العراق كشفت عن "إخفاقات خطيرة".

وكتب: "الشفافية والمساءلة ركيزتان أساسيتان للديمقراطية". وأضاف كوربين أن "كثيرين يعتقدون" أن الحكومة اتخذت قرارات "ورّطت مسؤولين في أخطر انتهاكات القانون الدولي"، ولهذا السبب يُفضّل إجراء تحقيق.

دعم 30 نائبا

وحظيت الرسالة بدعم أكثر من 30 نائبًا، بمن فيهم نواب حزب العمال من المقاعد الخلفية، ولكن من المستبعد جدًا أن يُصبح مشروع القانون قانونًا.

وعادةً، تُمرّر مشاريع القوانين هذه عبر مجلس النواب دون معارضة تُذكر، ثم تُحال إلى الحكومة، التي (عادةً) لا تمنحها وقتًا برلمانيًا إضافيًا بسبب مسائل تتعلق بالجدول الزمني.

ولكن إذا اعترض النواب على مشروع القانون في المجلس، فقد يؤدي ذلك إلى تصويت على ما إذا كان ينبغي إحالته إلى قراءة ثانية، مما سيجبر نواب حزب العمال على التصويت عليه.

وقال تحليل لقناة (سكاي نيوز) إنه إذا حدث هذا، فمن المرجح أن تأمر حكومة حزب العمال نوابها بالامتناع عن التصويت أو التصويت ضده، ولكن هذا قد يُثير انقسامًا علنيًا داخل الحزب بشأن قضية غزة.

وهذا أمر من المؤكد أن الحكومة تريد تجنبه، في الوقت الذي تحاول فيه التحدث بقوة عن إسرائيل بينما ترفض وصف الصراع بالإبادة الجماعية أو وقف جميع مبيعات الأسلحة إليها.