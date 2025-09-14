إيلاف من الدوحة: ناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في الدوحة، الأحد، تحضيرات «القمة الطارئة» التي تستضيفها العاصمة القطرية، يوم الاثنين.

وناقش الاجتماع مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، يوم الثلاثاء الماضي، الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة «حماس» في الدوحة؛ تمهيداً لعرضه على القادة في القمة العربية - الإسلامية الطارئة.

وعدَّ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الاعتداء على سيادة دولة قطر خرقاً صريحاً للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية والأخلاقية، مؤكداً أن العدوان الإسرائيلي البربري لن يؤدي إلا لإجهاض مسار التفاوض، ويجب عدم السكوت والتهاون أمامه.

وأضاف خلال كلمته في الاجتماع، أن تمادي إسرائيل بانتهاك القانون الدولي تجلى في الهجوم الهمجي على الدوحة، وما يشجعها على الاستمرار بنهجها عجز المجتمع الدولي عن محاسبتها، مشدداً على أن ممارساتها «لن تثنينا عن مواصلة جهودنا مع مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب» في غزة.

وأكد رئيس الوزراء القطري أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وحان الوقت لتوقف المجتمع الدولي عن الكيل بمعايير مزدوجة، مثمناً الإجماع الدولي في مجلس الأمن على إدانة إسرائيل ودعم بلاده.

الجبن والغدر والحماقة

من جانبه، نوَّه أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، بأن العدوان الإسرائيلي على قطر جمع بين الجبن والغدر والحماقة، مؤكداً أن التخاذل والصمت الدولي المشين على جرائم الاحتلال يشجعانه على مزيد من الجرائم، وعلينا جميعاً التركيز على وقف الآلة الإجرامية الإسرائيلية عن الحرب المشينة.

بدوره، أعرب حسين طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، عن التضامن مع قطر بعد الانتهاك الإسرائيلي الإجرامي، مشدداً على وجوب اتخاذ إجراءات حاسمة ضد إسرائيل بسبب عدوانها، وجميعنا مقتنعون بضرورة تعزيز التعاون العربي الإسلامي معها».

يأتي ذلك بينما تتواصل الاتصالات بين وزراء خارجية الدول المشاركين في القمة لتنسيق المواقف بشأن المستجدات الإقليمية والدولية قبل بدء الاجتماعات الرسمية.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت، الثلاثاء، قادة «حماس» في الدوحة، عن مقتل 5 من عناصر الحركة، وأحد أفراد قوات الأمن القطرية.