إيلاف من الدوحة: شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد على أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي.

وقد تناول اللقاء بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والأمير تميم بن حمد مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي.

وشدد الزعيمان على أهمية بلورة رؤية مشتركة للعمل العربي الجماعي، وتشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك عقب وصول الرئيس المصري إلى الدوحة للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في العاصمة القطرية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الرئيس السيسي أعرب خلال اللقاء عن خالص تعازيه لأمير قطر وللشعب القطري في ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر، مجدداً إدانة مصر واستنكارها لهذا الانتهاك السافر للسيادة القطرية، ومؤكداً تضامن مصر الكامل مع قطر واستعدادها التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لصون سيادتها والحفاظ على سلامة أراضيها.

ومن جانبه، ثمن الأمير تميم بن حمد مشاركة الرئيس المصري في القمة، معرباً عن تقديره الكبير للموقف المصري الرافض للاعتداء الإسرائيلي الغاشم على الدوحة، والموقف المصري تجاه القضايا العربية.