إيلاف من القدس: حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن إيران تعمل على تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات يمكنها "وضع مدينة نيويورك أو بوسطن أو واشنطن أو ميامي تحت نيران أسلحتها الذرية"، وذلك خلال مقابلة مع الإعلامي بن شابيرو.

أوضح نتنياهو قائلاً: "إيران قادرة على ابتزاز أي مدينة أمريكية، لكن الناس لا يصدقون ذلك. إيران تُطوّر صواريخ عابرة للقارات يصل مداها إلى 8000 كيلومتر، وإذا أضفنا إليها 3000 كيلومتر، فإنها تستطيع الوصول إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة".

حذر نتنياهو قائلاً: "هذا خطر جسيم، لا نريد أن نكون تحت رحمة السلاح النووي لهؤلاء الأشخاص، الذين لا يتحلون بالضرورة بالعقلانية، ويهتفون "الموت لأميركا". أعتقد أن إسرائيل تبذل جهدًا رائعًا في إبعاد هذا الخطر".

وتحدث نتانياهو أيضا عن مزايا اتفاقية الدفاع بين إسرائيل والولايات المتحدة ، مشيرا إلى التقدم التاريخي الذي أحرزته إسرائيل في مجال الأسلحة الدفاعية.

وكشف أن إسرائيل تُطور بالتعاون مع الولايات المتحدة أسلحة هجومية لا تمتلكها أي قوة عظمى أخرى. وقال: "أكثر الأسلحة تطورًا في العالم تُطورها إسرائيل وتُشاركها مع أميركا".

وأضاف أن الاستخبارات الإسرائيلية وفّرت الحماية للمواطنين الأميركيين. وقال نتانياهو: "لقد منعنا إسقاط طائرات على يد داعش وهجمات إرهابية في جميع أنحاء العالم".

وقال نتانياهو أيضا إنه يعتقد أن الحرب في غزة تقترب من نهايتها، لكنه أكد أن ذلك لا يمكن أن يحدث إذا بقيت حماس في السلطة بعد وقف إطلاق النار.

وأضاف: "قبل عامين بالضبط، ارتُكبت أسوأ الفظائع ضد اليهود منذ المحرقة. ظن الجميع أن إسرائيل محكوم عليها بالزوال. بعد عامين، سحقنا المحور الإيراني بمعظم وكلائه".

خرجت إسرائيل من هذا اليوم المروع كأقوى قوة في الشرق الأوسط، ولكن لا يزال أمامنا ما نفعله لإتمام المهمة. ما بدأ في غزة سينتهي في غزة بإطلاق سراح 46 من رهائننا، منهم 20 لا يزالون على قيد الحياة، وبنهاية حكم حماس .