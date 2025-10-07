إيلاف من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن أولويتنا في الشرق الأوسط لا تزال كما هي: إطلاق سراح الرهائن، وزيادة المساعدات إلى غزة، ووقف إطلاق النار الذي يمكن أن يؤدي إلى سلام دائم وعادل كخطوة نحو حل الدولتين.

في بيان في ذكرى مرور عامين على هجمات 7 أكتوبر، قال رئيس الوزراء: نُحيي اليوم ذكرى مرور عامين على الهجمات المروعة التي شنّتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. لا يُخفف الزمن من وطأة الشر الذي شهدناه في ذلك اليوم. أسوأ هجوم على الشعب اليهودي منذ الهولوكوست. تعذيب وقتل وحشيين بدم بارد لليهود في منازلهم. واحتجاز رهائن، بمن فيهم مواطنون بريطانيون، لا يزال بعضهم في غزة حتى اليوم.

وأضاف ستارمر: منذ ذلك اليوم المروع، عايش الكثيرون كابوسًا حقيقيًا. عندما تحدثتُ مع بعض عائلات الرهائن البريطانيين، وعدتهم شخصيًا بأننا لن نتوقف عن جهودنا لإعادة أحبائهم إلى ديارهم.

واضاف البيان: لكن هنا في المملكة المتحدة، عانت مجتمعاتنا اليهودية أيضًا من تصاعد معاداة السامية في شوارعنا، وفي بلدنا. وفي الأسبوع الماضي، وقع هجوم إرهابي مروع في يوم الغفران المقدس في مانشستر. هذه وصمة عار في جبيننا، وستظل هذه البلاد شامخة ومتحدة في وجه من يريدون الأذى والكراهية للمجتمعات اليهودية.

وتابع ستارمر: أولويتنا في الشرق الأوسط لا تزال كما هي: إطلاق سراح الرهائن، وزيادة المساعدات إلى غزة، ووقف إطلاق النار الذي يمكن أن يؤدي إلى سلام دائم وعادل كخطوة نحو حل الدولتين. إسرائيل آمنة ومستقرة، إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وفي الأخير، رحب بيان رئيس الوزراء البريطاني بالمبادرة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، وال إن حكومته ستبذل كل ما في وسعها لتحقيق يوم يستطيع فيه كل طفل في إسرائيل أن يعيش بسلام، إلى جانب جيرانه الفلسطينيين، في أمان وأمن.