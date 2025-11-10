إيلاف من واشنطن: بثت الرئاسة السورية بعض الصور للقاء الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين في البيت الأبيض، وهو لقاء تاريخي، خاصة أنها الزيارة الرسمية الأولى لأي رئيس سوري في التاريخ.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نظيره الرئيس السوري أحمد الشرع أنه يثق في قدرته على أداء مهام منصبه، مشدداً على ثقته الكبيرة في الشرع وقوة الوفاق والتوافق بينهما.

وأضاف في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: نعمل مع إسرائيل على تحسين العلاقات مع سوريا، وتابع قائلا إن الرئيس الشرع "على علاقة جيدة جدا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقد منع البيت الأبيض دخول الكاميرات والصحفيين أثنا اجتماع ترامب مع الشرع، وهو الاجتماع الذي دام ما يقرب من ساعة و 35 دقيقة، ونقلت الصحافة الأميركية بعض الانطباعات للاجتماع التاريخي، حيث أشارت إلى أن ترامب بدا معجباً بشخصية الشرع، وهو الأمر الذي تعكسه نظراته إليه، وقد سبق أن أشاد ترامب بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، قائلاً إنه يقدم عمل كبير في منطقة صعبة، ولا تعرف الاستقرار، مما يؤكد أنه رئيس يملك الشخصية القوية.

وبعد مغادرة الشرع للبيت الأبيض، توقفت لتحية الجالية السورية أمام البيت الأبيض، وسط حراسة أمنية مشددة. ودام اجتماع ترامب والشرع في البيت الأبيض ساعة و36 دقيقة. ولم يسمح للصحفيين والكاميرات بدخول الاجتماع.

بيان الرئاسة السورية

وقالت الرئاسة السورية في بيان: "وصل الرئيس أحمد الشرع إلى البيت الأبيض في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، حيث كان في استقباله الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وعقد الرئيسان جلسة مباحثات، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو، تناولت العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وزيارة واشنطن هي الثانية للشرع إلى الولايات المتحدة منذ توليه رئاسة سوريا، وذلك بعد زيارة في سبتمبر ألقى خلالها كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليصبح أول زعيم سوري يلقي مثل هذه الكلمة منذ عقود.

واشنطن تجدد تعليق "عقوبات قيصر"

بالتزامن مع مغادرة الشرع البيت الأبيض، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق فرض العقوبات بموجب قانون "قيصر" على سوريا جزئيا لمدة 180 يوما. وأوضحت الوزارة أن قرار تعليق العقوبات يستثني بعض المعاملات التي تشمل روسيا وإيران. وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تحل محل إعفاء سابق صدر في 23 مايو (أيار) الماضي.

كما ذكرت وكالة الأنباء السورية أن وزارتي الخارجية والتجارة الأميركيتين، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أعلنوا في بيان مشترك تعليق العمل بقانون "قيصر"، والسماح بنقل معظم السلع الأميركية المنشأ للاستخدام المدني، والبرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها، دون الحاجة إلى ترخيص.

وفي مايو (أيار) الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية قرارا يقضي بتخفيف العقوبات على سوريا، وفقاً لتقرير "سكاي نيوز"، وذلك بعد إعلان الرئيس ترامب وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق.