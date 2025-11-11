إيلاف من واشنطن: واجه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع سؤالاً "مفخخاً" يتعلق برؤيته لأحداث 11 سبتمبر (أيلول) التي وقعت في عام 2001، وتسببت في تغيير وجه العالم إلى الأبد، فجاء رد الشرع بأنه لا علاقة له بهذه الأحداث، حيث لم يكن قد تجاوز في هذا الوقت 19 عاماً، ولم يكن هناك تنظيم يدعى القاعدة في المنطقة العربية في هذا الوقت.

مذيعة قناة فوكس نيوز، قالت للشرع :"هل انت نادم على احداث 11 سبتمبر ومقتل 3000 أمريكي؟

الشرع قال رداً على السؤال خلال لقاء له مع القناة الأميركية الشهيرة مساء الثلاثاء :"كنت في التاسعة عشرة من عمري فقط، أي أنني كنت صغيرًا جدًا. لم تكن لدي سلطة اتخاذ القرار آنذاك، ولم يكن تنظيم القاعدة موجودًا في منطقتي في هذا الوقت، إنك الآن تتحدثين مع الشخص الخطأ بهذا الشأن".

وتابع الشرع :"نحزن على كل مدني قُتل، ونعلم أن الناس يعانون من الحرب، وخاصةً المدنيين الذين دفعوا ثمنًا باهظًا جدًا للحرب".

وقال الشرع في المقابلة مع قناة "فوكس نيوز" عقب الاجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أحداث 11 سبتمبر وعلاقته مع تنظيم القاعدة: "أعتقد أن هذه المسألة بقيت في الماضي. لم نناقش ذلك"، مشيرا إلى أن المحادثات تركزت على "إمكانية الاستثمار في مستقبل سوريا حتى لا تعتبر بعد الآن تهديدًا للأمن".

محاور اللقاء كاملاً مع فوكس نيوز

في المقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم الاثنين، قال الرئيس الشرع: "على مدى ستين عامًا، ظلت سوريا معزولة عن العالم، مع انقطاع العلاقات بين دمشق وواشنطن. وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس سوري البيت الأبيض منذ تأسيس سوريا في أربعينيات القرن الماضي".

وأضاف: "بعد سقوط النظام السابق، دخلت سوريا مرحلة جديدة، لا سيما في علاقتها مع الولايات المتحدة. خلال لقائي مع ترامب، ناقشنا الحاضر والمستقبل، بما في ذلك فرص الاستثمار في سوريا. الهدف هو ألا تُعتبر سوريا تهديدًا أمنيًا، بل حليفًا جيوسياسيًا، ودولة يمكن للولايات المتحدة الاستثمار فيها بشكل كبير، لا سيما في مجال استخراج الغاز".

وتابع الشرع: "كما ناقشنا رفع العقوبات خلال اللقاء مع ترامب، وكان هناك قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برفع العقوبات المفروضة علي وعلى عدد من الأشخاص الآخرين".

المعارك ضد داعش

حول دور سوريا في التحالف الدولي ضد داعش، قال الشرع: "خضنا معارك عديدة ضد داعش على مدى السنوات العشر الماضية، وعانينا معاناة شديدة، وفقدنا عددًا كبيرًا من رجالنا. مع أن للوجود العسكري الأمريكي في سوريا مبرراته، إلا أنه يجب تنسيق هذا الوجود مع الحكومة السورية. علينا مناقشة هذه القضايا والتوصل إلى اتفاق بشأن داعش".

اتفاق أمني مع إسرائيل

وفيما يتعلق بانضمام سوريا المحتمل إلى اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل، أوضح الشرع أن وضع سوريا يختلف عن وضع الدول الأخرى الموقعة، إذ تشترك في حدود مع إسرائيل التي تحتل مرتفعات الجولان منذ عام 1967. وقال: "ربما تستطيع إدارة ترامب مساعدتنا في التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل أو العودة إلى اتفاق عام 1974".

ردًا على سؤال حول كيفية معاقبة الحكومة السورية للمجرمين، بمن فيهم بشار الأسد، أشار الشرع إلى أن روسيا لديها وجهة نظر مختلفة بشأن تسليم المطلوبين إلى سوريا. ومع ذلك، أكد على أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها، مشيرًا إلى تشكيل لجنة عدالة انتقالية لضمان محاسبة جميع الجناة، بمن فيهم الأسد.

مصير أوستن يشبه حالتي

حول مصير الصحفي الأميركي أوستن تايس، الذي اختفى في سوريا عام 2012، قال الشرع: "هناك أكثر من 250 ألف مفقود في سوريا بسبب الحرب، ولا نعرف أين هم. التقيت بوالدة تايس، وهي امرأة مميزة، والتقت بوالدتي أيضًا. مرت والدتي بمحنة مماثلة، ظانة أنني ميت لسبع سنوات، ومع ذلك تشبثت بالأمل رغم أن الجميع من حولها قالوا إنني على الأرجح قد رحلت.

وتابع :"طلبتُ من والدتي أن تشارك قصتها مع والدة تايس، لأظهر مدى فهمي العميق لمعاناتها. إنها امرأة قوية، وسأبذل قصارى جهدي لتوفير معلومات كافية عن ابنها، لها ولجميع المواطنين الأميركيين، ولكل من فقد خلال السنوات الماضية".