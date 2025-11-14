إيلاف من لندن: اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) للرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب تحرير فيلم وثائقي لبرنامج بانوراما والذي أدى إلى استقالة مديرها العام تيم ديفي ورئيسة قسم الأخبار في بي بي سي ديبورا تورنيس.

🚨BREAKING: The Telegraph has revealed that the BBC edited Trump's speech *A SECOND TIME* on Newsnight!



They even ignored concerns that were raised about it. They deliberately misled the public.



It just gets worse for the BBC.

Absolute disgrace. pic.twitter.com/7cHpl1VIK8 — Lee Harris (@addicted2newz) November 13, 2025

لكن المؤسسة رفضت مطالب ترامب بالتعويض، بعد أن هدد محامو ترامب برفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويض قدره مليار دولار (760 مليون جنيه إسترليني) ما لم تصدر بي بي سي بيانا تتراجع فيه عن تصريحاتها وتعتذر وتتوصل إلى تسوية معه. كما وافقت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) على عدم بث حلقة من برنامج بانوراما مرة أخرى.

قال متحدث باسم بي بي سي: "وجه محامو بي بي سي رسالة إلى الفريق القانوني للرئيس ترامب ردًا على رسالة وردت يوم الأحد".

وأضاف: "أرسل رئيس مجلس إدارة بي بي سي، سمير شاه، رسالةً شخصيةً منفصلةً إلى البيت الأبيض، أوضح فيها للرئيس ترامب أنه والهيئة يعتذران عن تعديل خطاب الرئيس في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، والذي ظهر في البرنامج".

لا تعتزم هيئة الإذاعة البريطانية إعادة بث الفيلم الوثائقي "ترامب: فرصة ثانية؟" على أي من منصاتها. وبينما تعرب الهيئة عن أسفها الشديد لطريقة تحرير الفيديو، إلا أنها ترفض بشدة وجود أساس قانوني لدعوى التشهير.

كيف سيرد ترامب الآن؟

وبدأت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في التفكير في كيفية الرد على التهديد القانوني منذ رد فعل ترامب الغاضب على تعديل البرنامج.

مع ذلك، يُعتقد أن هيئة الإذاعة البريطانية أبلغت أيضًا بأن لديها قضية قانونية قوية. ويبقى أن نرى كيف سيرد ترامب الآن.

ويأتي ذلك بعد أن خلصت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أنه لا يوجد سبب لعدم الاعتذار بشكل شخصي أكثر للرئيس ترامب، نظرًا لأن شاه كان قد اعتذر بالفعل عن التعديل ووصفه بأنه يعطي انطباعًا "بدعوة مباشرة إلى العمل العنيف".

وتعاني المؤسسة بالفعل من آثار استقالة ديفي وتيرنيس ، والتي أعقبت دمج خطاب ترامب في إحدى حلقات برنامج بانوراما العام الماضي.

بُث البرنامج قبل أسبوع من الانتخابات الأميركية. ويُشير المقطع المُدمج إلى أن ترامب قال للحشد: "سنسير إلى مبنى الكابيتول، وسأكون معكم هناك، وسنقاتل بشراسة. سنقاتل بشراسة". الكلمات مُقتبسة من مقاطع من خطابه، تفصل بينها ساعة تقريبًا.

التحيز المنهجي

أُثيرت مخاوف بشأن حذف برنامج بانوراما في مذكرة كتبها مايكل بريسكوت، المستشار الخارجي المستقل السابق للجنة المبادئ التوجيهية والمعايير التحريرية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وقد ترك منصبه في الصيف. واستندت المذكرة إلى حالات قال بريسكوت إنها تُظهر تحيزًا منهجيًا في هيئة الإذاعة البريطانية، وهو ما نفته المؤسسة.

يجادل البعض في بي بي سي بأن تعديل بانوراما لم يُغير معنى الخطاب بشكل كبير، لكن آخرين لا يتفقون مع هذا الرأي. اعتذر شاه لاحقًا ، بينما قال ديفي إنه يجب تحمل مسؤولية الأخطاء التي كُشفت في مذكرة بريسكوت.

وقيل إن ترامب سيرفع القضية أمام محكمة فلوريدا. لكن خبراء قانونيين شككوا في فرص فوزه، نظرًا لقوانين التشهير الليبرالية في فلوريدا، ولعدم توفر حلقة بانوراما في الولاية.

كان البث مُنذ فترة طويلة جدًا بحيث لا يمكن اتخاذ إجراء قانوني في المملكة المتحدة. سيتعين على ترامب إثبات تضرره من البرنامج.

ومنذ الكشف عن التعديل الذي أجراه برنامج بانوراما، اتُهم برنامج نيوز نايت على قناة بي بي سي أيضًا بتعديل نفس خطاب ترامب بطريقة جعلته يبدو وكأنه وجه دعوة أكثر وضوحًا للاحتجاج العنيف قبل أعمال الشغب في الكابيتول.

ذكرت صحيفة التلغراف أنها عثرت على نسخة من برنامج "نيوز نايت" لعام 2022 تتضمن دمجًا للخطاب بطريقة مماثلة. ولم يبدُ أن التعديل لفت انتباه المشاهدين إلى هذا الحذف.

وقد تم دمج جزء من خطاب ترامب في يوم أعمال الشغب، والذي حث فيه أنصاره على السير إلى مبنى الكابيتول، مع جزء لاحق من الخطاب الذي حثهم فيه على "القتال بكل ما أوتيت من قوة".

انتقد ميك مولفاني، رئيس موظفي البيت الأبيض السابق، هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) على الهواء آنذاك لدمجها اللقطات. وقال: "في الواقع، دمج فيديوكم العرضَ معاً. أما عبارة "ونقاتل بشراسة" فهي في الواقع جزءٌ لاحق من الخطاب".

صرح متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "تلتزم هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأعلى معايير التحرير. وقد أُبلغنا بهذه المسألة، ونحن الآن بصدد التحقيق فيها".

مطالبة ستارمر بالتدخل

يوم الخميس، صرح زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، إد ديفي، بأن حزبه وجه رسالة إلى رئيس الوزراء، كير ستارمر، يدعوه فيها إلى مطالبة ترامب "بإسقاط دعواه القضائية السخيفة التي رفعها ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بقيمة مليار دولار". ولم يرفع ترامب دعوى قضائية بعد، على الرغم من التقارير السابقة.

وفي منشور آخر على X، قال ديفي إن ترامب "يريد تدمير هيئة الإذاعة البريطانية" وحث الناس على الانضمام إلى حملته، داعياً المؤسسة إلى "موازنة تغطيتها الإخبارية السياسية بشكل عادل على مدار العام، وليس فقط في وقت الانتخابات".

وقال أيضا إن زعيم الإصلاح في المملكة المتحدة، نايجل فاراج، الذي اتهم هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأنها "مصابة بالتحيز اليساري"، "يشجع ترامب".

وذكرت تقارير أن حزب الإصلاح انسحب من فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن الحزب بسبب الجدل الدائر حول الخطاب المحرر.