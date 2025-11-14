إيلاف من بيروت: يواجه العميد السوري خالد الحلبي، العميل المزدوج السابق للموساد الإسرائيلي اتهامات بارتكاب جرائم تعذيب في الرقة بين عامي 2011 و2013، وقد تم القبض عليه بعد مطاردةٍ استمرت 12 عامًا وانتهت باعتقاله في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفقا لتقرير صدر عن صحيفة نيويورك تايمز ومكتب المدعي العام في فيينا.

يقول المدعون العامون والمحققون المستقلون إن حلبي أفلت من التدقيق لسنوات في باريس وفيينا، محميًا أحيانًا بعلاقات استخباراتية، قبل أن يتتبعه باحثون في المصادر المفتوحة، جزئيًا من خلال صورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي على جسر في بودابست. وقد أنكر الرجلان، من خلال محاميهما، إساءة معاملة المعتقلين.

تركز لائحة الاتهام على انتهاكات ارتكبها فرع أمن الدولة 335 في الرقة مع تصاعد الانتفاضة السورية. ووصف الضحايا تعذيبًا روتينيًا لانتزاع معلومات عن منظمي الاحتجاجات واتصالاتهم الإعلامية؛ وقد تعرّف الادعاء على 21 ضحية على الأقل.

وقال العديد منهم إنهم تعرضوا للتعذيب في مكتب الحلبي الخاص، ومنهم أحد الناجين الذي وصف جلسةً استمرت ليلةً كاملة. وُصفت حالةٌ مماثلة عندما أصدرت محكمة ألمانية حكمًا بالإدانة في أول محاكمة سورية تتعلق بالتعذيب، وتشمل مسؤولين في نظام الأسد.

عميل الموساد كان هارباً في فيينا

ويقول المحققون والمدعون العامون النمساويون إن الحلبي عمل كعميل مزدوج لجهاز الموساد الإسرائيلي قبل أن يفر من سوريا في عام 2013، وبعد وصوله إلى باريس، هرب عام 2015 مع تشديد فرنسا إجراءات اللجوء.

ووفقًا لمدعٍ عام نمساوي، اقتاده الموساد وضباط نمساويون إلى النمسا ورافقوه إلى فيينا، حيث ساعدوه، بمبادرة منهم، في إجراءات اللجوء والسكن. وقد لفتت هذه القضية الانتباه، على غرار ما حدث عندما طلب وزير الداخلية النمساوي رأي إسرائيل في التعاون الأمني ​​والاستخباراتي.

ولم يرد أي مسؤول إسرائيلي على أسئلة صحيفة نيويورك تايمز، في حين رفضت وزارتا الداخلية والعدل النمساويتان التعليق على الحالات الفردية.

خضعت هذه المساعدة لاحقًا للتدقيق في النمسا. في أبريل (نيسان) 2023، وقد حُوكم أربعة مسؤولين سابقين في جهاز الاستخبارات الداخلية (BVT) ومسؤول سابق في شؤون اللجوء بتهمة إساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بتسهيل لجوء الحلبي بموجب اتفاقية تعاون مع الموساد. كما سلّط اعتقالٌ حديث في برلين الضوء على وجود مسؤولين مرتبطين بالأسد في أوروبا.

من منشق إلى مشتبه به

في البداية، اعتبر بعض المحققين حلبي منشقًا قبل أن تُحوّله الأدلة إلى مشتبه به، وفقًا لكريس إنجلز، من لجنة العدالة والمساءلة الدولية، لصحيفة نيويورك تايمز . وقال ستيف كوستاس، وهو يجمع ملفًا يتضمن صورة بودابست وآثارًا أخرى تؤدي إلى فيينا، إن مبادرة عدالة المجتمع المفتوح جعلته "القضية صفر".