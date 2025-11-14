أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تسلمت من الصليب الأحمر، مساء الخميس، جثمان أحد آخر الرهائن الأربعة المتبقين في غزة.

وأضاف المكتب أن النعش، الذي نقل من جنوب قطاع غزة، سلمه الصليب الأحمر إلى الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، على أن يُنقل إلى إسرائيل للتحقق من هويته.

يأتي ذلك بعد أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، الخميس، أنهما ستسلمان جثمان أحد الرهائن الليلة. وكان متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية قد قال في وقت سابق إن إسرائيل لم يكن لديها علم بالعملية.

وجاء في بيان نشرته حماس عبر حسابها على تلغرام: "ستقوم سرايا القدس وكتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها اليوم في منطقة موراج شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة".

وفي لقطات بثتها قناة الجزيرة القطرية لعملية استعادة الرفات، ظهر أعضاء من حماس وهم يضعون صورة أحد الرهائن على كيس لجثمان الرهينة الذي قُتل بعد أن اختطفته حركة الجهاد الإسلامي في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول، فقد أطلقت حماس سراح جميع الرهائن العشرين الأحياء الذين كانوا محتجزين في غزة، مقابل ما يقرب من 2000 سجين ومعتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

كما نص الاتفاق على إعادة رفات 28 رهينة مقابل رفات 360 فلسطينياً. وقد سلمت حماس حتى الخميس رفات 25 رهينة، على أن يتبقى رفات ثلاث رهائن حال تأكيد هوية الجثمان الذي تم تسليمه مساء اليوم.

25 دولة زودت إسرائيل بالوقود في حرب غزة

EPA

على صعيد آخر، أفاد تقريرٌ نشرته منظمة غير ربحية، الخميس، بأن خمساً وعشرين دولةً زوّدت إسرائيل بالنفط خلال حرب غزة التي استمرت على مدار عامين.

وجادل تقرير منظمة "أويل تشينج إنترناشونال" بأن نظام الوقود الأحفوري نفسه، الذي يُؤجج أزمة المناخ، يُمكّن أيضاً من ارتكاب "إبادة جماعية" على حد تعبيرها.

وخلص التحليل، الذي نُشر خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ في البرازيل، إلى أن أذربيجان وكازاخستان كانتا أكبر موردي النفط الخام بفارق كبير، حيث استحوذتا على 70 في المئة من الشحنات بين 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 و1 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وكانت روسيا واليونان والولايات المتحدة أبرز موردي المنتجات البترولية المكررة، وبرزت الولايات المتحدة كمورد وحيد لوقود JP-8، وهو مزيج وقود نفاث مُصمم للطائرات العسكرية.

وقالت منظمة "أويل تشينج إنترناشونال"، التي تدعو إلى التخلص التدريجي العالمي من الوقود الأحفوري: "إن الدول التي زودت إسرائيل بالوقود خلال هذه الفترة فعلت ذلك وهي على دراية تامة بفظائعها" بحسب المنظمة.

وكلفت المجموعة شركة الأبحاث "داتا ديسك" بإجراء التحليل، الذي تتبّع 323 شحنة خلال فترة الدراسة، بإجمالي 21.2 مليون طن.

وقد أسفرت حرب غزة عن مقتل أكثر من 69 ألف فلسطيني وفقاً لوزارة الصحة في القطاع، وذلك بعد هجوم شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن مقتل نحو 1200 معظمهم من المدنيين.