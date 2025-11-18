إيلاف من واشنطن: صوت مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون الثلاثاء على إجبار وزارة العدل على الإفراج عن ملفات جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية في الماضي، وهي النتيجة التي حاربها الرئيس دونالد ترامب لعدة أشهر قبل أن ينهي معارضته.

بعد يومين من التراجع المفاجئ لترامب، أُقرّ التصويت بأغلبية 427 صوتًا مقابل صوت واحد، مما أحال قرارًا يُلزم مجلس الشيوخ بالإفصاح عن جميع السجلات غير السرية المتعلقة بإبستين للنظر فيها. وقد أدى الخلاف العلني والمتزايد بين الجمهوريين بشأن ملفات إبستين إلى تدهور العلاقات بين ترامب وبعض أشد مؤيديه.

قبل التصويت، انضمت نحو عشرين ناجية من اعتداءات إبستين الجنسية إلى ثلاث نائبات ديمقراطيات وجمهوريات خارج مبنى الكابيتول الأمريكي للمطالبة بالإفراج عن السجلات. حملت النساء صورًا لهن في سن أصغر، وهو السن الذي قلن إنهن التقين فيه لأول مرة بإبستين، رجل الأعمال النيويوركي الذي كان على علاقة ودية ببعض أقوى الرجال في البلاد، ويسهل لهم اقامة علاقات جنسية مع فتيات صغيرات.

شوكة في خاصرة ترامب

فضيحة إبستين كانت شوكة سياسية في خاصرة ترامب منذ أشهر، ويعود ذلك إلى ترويجه لنظريات المؤامرة حول إبستين بين مؤيديه. يعتقد العديد من ناخبي ترامب أن إدارته قد غطّت على علاقات إبستين بشخصيات نافذة، وحجبت تفاصيل وفاته، التي اعتُبرت انتحارا، في سجن مانهاتن عام 2019، ورغم تغيير موقفه من مشروع القانون، لا يزال الرئيس الجمهوري غاضبا من الاهتمام المُوجه لقضية إبستين.

كان ترامب يتواصل اجتماعيًا ويقيم حفلات مع إبستين في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين قبل ما يصفه بالشقاق، لكن صداقتهما القديمة أصبحت نقطة ضعف نادرة للرئيس أمام مؤيديه.

وخلص استطلاع رأي أجرته رويترز/إبسوس يوم الاثنين إلى أن 44% من الجمهوريين يوافقون على تعامل ترامب مع القضية، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة 82% التي توافق على أدائه العام.

مصدر احراج للأمة الأميركية

وقالت جينا ليزا جونز، التي زعمت أن إبستين اعتدى عليها جنسيًا عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها، في مؤتمر صحفي خارج مبنى الكابيتول قبل ساعات قليلة من التصويت: "أرجوكم توقفوا عن إضفاء طابع سياسي على هذا الأمر، فالأمر لا يتعلق بكم أيها الرئيس ترامب. لقد صوّتتُ لكم، لكن سلوككم في هذه القضية كان مصدر إحراج وطني".

وقال ترامب إنه لا علاقة له بجرائم إبستين وبدأ في وصف القضية بأنها "خدعة ديمقراطية"، على الرغم من أن بعض الجمهوريين كانوا من بين أعلى الأصوات التي دعت إلى إصدار السجلات المتعلقة بالتحقيقات الجنائية مع إبستين.

قال النائب توماس ماسي، الجمهوري من كنتاكي الذي قاد جهود فرض التصويت وانضم إلى ضحايا إبستين المزعومين في مبنى الكابيتول: "حان وقت إزالة الضمادة". وقال رو خانا، الديمقراطي من كاليفورنيا، إنه ينبغي على ترامب دعوة الناجين لحضور توقيع الرئيس النهائي على قرار نشر السجلات، في حال أقره مجلس الشيوخ أيضًا.

موقف رئيس مجلس النواب

وكان جونسون قد قاوم لعدة أشهر حملة الكشف عن المعلومات التي قادها ماسي، الذي جمع توقيعات من 218 عضوا في مجلس النواب على عريضة إعفاء لإجبار المجلس على التصويت على القرار، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية 219-214.

وقد أدت معارضة ترامب إلى توتر العلاقات مع إحدى أقوى مؤيديه الجمهوريين في الكونغرس، النائبة مارجوري تايلور غرين، التي أعربت عن غضبها من عدم إفصاح وزارة العدل عن مزيد من التفاصيل بشأن إبستين. وقالت إن ترامب ضغط عليها لسحب دعمها للقرار، ووصفها علنًا بالخائنة بعد أن أصرت على موقفها.

انضمت إلى ماسي وخانا في مبنى الكابيتول قبل التصويت لصالح القرار، قائلةً للصحفيين: "الخائن هو أميركي يخدم الدول الأجنبية ويخدم نفسه. أما الوطني فهو أميركي يخدم الولايات المتحدة والأميركيين مثل النساء اللواتي يدعمنني".

ترامب: لا نخفي شيئاً

قال ترامب إن تغيير موقفه يوم الأحد كان محاولةً لدفع الجمهوريين إلى تجاوز خلافهم المضر بشأن إبستين، و"لأننا لا نخفي شيئًا". يمتلك ترامب بالفعل سلطة إصدار أمرٍ بالإفصاح عن سجلات وزارة العدل بنفسه، ولا يحتاج إلى قرارٍ من الكونغرس يُلزمه بذلك.

لم يتضح بعدُ ما سيفعله مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، تاليًا. ورفض زعيم الأغلبية في المجلس، جون ثون، التعليق.

وحتى بعد نجاح مساعيهم لإجراء التصويت، أبدى بعض المشرعين قلقهم بشأن مدى اكتمال الكشف عن سجلات إبستين. في الأسبوع الماضي، أصدر ترامب تعليماته لوزارة العدل، التي دأبت على تجنب التصرف وفقًا لأهواء الرئيس، بالتحقيق في علاقات إبستين بديمقراطيين بارزين ومعارضين سياسيين آخرين.

ويسمح القرار الذي أقره مجلس النواب لوزارة العدل بحجب المواد التي من شأنها "تعريض تحقيق فيدرالي نشط أو محاكمة جارية للخطر".

أقرّ إبستين بذنبه في تهمة جناية الدعارة الموجهة إليه في ولاية فلوريدا عام 2008، وقضى 13 شهرًا في السجن. ووجهت إليه وزارة العدل الأميركية تهمة الاتجار الجنسي بالقاصرات عام 2019. ونفى إبستين هذه التهم قبل وفاته منتحراً.